Kalp yarasına süper yapıştırıcı

Sümüklüböceklerden esinlenerek geliştirilen yeni bir yapıştıcı türünün ameliyatlarda saniyeler içinde yaraları kapatacağı açıklandı.

Hürriyet gazetesinden Birce Bora'nın haberine göre, ABD’deki Harvard Üniversitesi bilim insanları, sümüklüböceklerin yüzeye yapışma şeklinden esinlenerek ürettikleri bir ameliyat yapıştırıcısının, binlerce hayat kurtaracağına inandıklarını açıkladı.

Yara ve yırtıkları saniyeler içinde tamamen onaran ürünün tüm kalp, damar ve sindirim sistemi ameliyatlarında dikişlerin yerini alabileceği düşünülüyor. Cilt yaralarında da saniyeler içinde su geçirmez bir yara bandına dönüşen yapıştırıcının, iki yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.