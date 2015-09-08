Kalp sağlığı için C vitamini yürüyüş kadar faydalı

Amerika’da yapılan bir araştırma; her gün bir tablettekine eşdeğer C vitamini almanın, kalp damar sağlığı açısından düzenli egzersiz yapmak kadar yararlı olduğunu ortaya çıkardı.

BBC Türkçe’nin Daily Telegraph gazetesinden aldığı habere göre, ABD'de Colorado Üniversitesi'nde yapılan araştırma, C vitamini takviyesinin obez kişilerde kalp sağlığı için yürümek kadar yararlı olduğunu gösterdi.

Colarado Üniversitesi'ndeki uzmanlar, üç ay süreyle hareketsiz, kilolu ya da obez 35 yetişkinin kan değerlerini inceledi ve günde 500 miligram C vitamininin ET-1 bağlantılı damar daralmasını yürümek kadar azalttığını tespit etti.

Fazla kilolu olan kişilerde damar daraltıcı protein olan Endotelin-1 (ET-1) faaliyeti daha fazla görülüyor. Daralma, damarların değişen kan basıncıyla baş etmesini güçleştiriyor. Bu da kalp damar hastalığı riskini artırıyor.