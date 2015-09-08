T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kalp sağlığı için C vitamini yürüyüş kadar faydalı

Araştırmalar, günde 500 miligram C vitamininin ET-1 bağlantılı damar daralmasını yürümek kadar azalttığını ortaya koydu

08 Eylül 2015 15:11

Amerika’da yapılan bir araştırma; her gün bir tablettekine eşdeğer C vitamini almanın, kalp damar sağlığı açısından düzenli egzersiz yapmak kadar yararlı olduğunu ortaya çıkardı.

BBC Türkçe’nin Daily Telegraph gazetesinden aldığı habere göre, ABD'de Colorado Üniversitesi'nde yapılan araştırma, C vitamini takviyesinin obez kişilerde kalp sağlığı için yürümek kadar yararlı olduğunu gösterdi.

Colarado Üniversitesi'ndeki uzmanlar, üç ay süreyle hareketsiz, kilolu ya da obez 35 yetişkinin kan değerlerini inceledi ve günde 500 miligram C vitamininin ET-1 bağlantılı damar daralmasını yürümek kadar azalttığını tespit etti.

Fazla kilolu olan kişilerde damar daraltıcı protein olan Endotelin-1 (ET-1) faaliyeti daha fazla görülüyor. Daralma, damarların değişen kan basıncıyla baş etmesini güçleştiriyor. Bu da kalp damar hastalığı riskini artırıyor.

ETİKETLER

c vitaminiportakalsağlıkkalp sağlığıobeziteabdcolarado üniversitesiaraştırmasağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24