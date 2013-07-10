Kalp ritmini bozuyor!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mücahit Emet, halk arasında 'deli bat bat' diye nitelendirilen otun kalpte ölümcül ritim bozukluklarına yol açtığını söyledi.

Doç. Dr. Mücahit Emet, Latince adı 'hyoscyamus reticulatus' olan otun Arabistan, İsrail ve Türkiye'de fazlasıyla bulunduğunu kaydetti. Halk arasında 'deli bat bat' diye bilinen bitkinin tatlı sıvı salgılamasından dolayı çocuklar tarafından çok sevildiğini anlatan Doç. Dr. Emet, yetişkinlerin de bitkinin köklerini yediğini anımsattı. Bitkiyi yiyenlerin bir süre sonra bilincini yitirdiğini ve halüsinasyon gördüğünü anlatan Doç. Dr. Emet, şunları söyledi:

'Bu bitkinin çiçekleri veya kökleri yenildiği zaman ateş basması, yüzde kızarma, göz bebeklerinin büyümesi, terlemede azalma ve idrara çıkamama görülüyor. Hasta bilincini yitiriyor. Olmayan şeyleri görüyor. Hastanemize deli bat bat otundan zehirlenen 6 kadın geldi. Yaptığımız araştırmada kalpte ritm boçukluğuna yol açtığını belirledik. İlk kez Dünya'da bunu biz bulduk. Çalışmamız uluslararası bilimsel dergi Bratislava'da yayınlandı. Deli bat bat otundan en fazla çocuklar zehirleniyor. Tarlada yoruluyor, acıktıktan sonra bu bitkiyi yiyorlar. Düzelmeleri bir haftayı buluyor. İlk 3 saatte erken müdahale çok önemli.'