Kalp rahatsızlığı olanlar grip aşısı yaptırsın

Grip aşısı yaptıran kalp hastalarında kalp krizi kaynaklı ölüm oranı düşüyor. Diyabet, kalp yetersizliği gibi kronik hastalığı olanların aşı yaptırması öneriliyor.



Araştırma sonuçlarına göre kalp rahatsızlığı olan ve grip aşısı yaptıran kişilerde, kalp krizinden kaynaklanan ölüm oranları yarıya düşüyor. Dolayısıyla grip aşısı yaptıran, kalp hastalığı bulunan kişiler kalp krizi risklerini de ciddi oranda azaltmış oluyorlar. Diyabet, kronik kalp yetersizliği gibi kronik hastalığı olanların ve 50 yaş üstü kişilerin her yıl mutlaka grip aşısı yaptırması öneriliyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zor konuyla ilgili şu bilgileri verdi:



“Tıpta ateroskleroz olarak adlandırılan damar sertliği süreci iltihabi bir durumdur. Damar sertliği başlangıcı olan hastaların damarlarını mikroskobik olarak incelediğimizde bağışıklık sistem hücrelerinin buradaki plaklar içinde biriktiğini görüyoruz. Grip gibi sistemik hastalıklar ortaya çıktığında ise buradaki hücreler daha aktif hale geliyor. Bu da, içerisinde yoğun miktarda kolestrol bulunan plaklarda yırtılmalara yol açarak pıhtılaşmayı tetikliyor. Grip geçirdikten sonra vefat eden kişiler üzerinde yapılan otopsi çalışmaları sürecin bu şekilde işlediğini gösteriyor.”



Aşıyla tam koruma



ABD’deki Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CBC), koroner arter hastalığı olan, damar tıkanıklığı sürecini yaşayan, by-pass olmuş, stent takılmış ya da balonla damarları açılmış hastalara ve kalp yetmezliği olan bireylere grip aşısını öneriyor. Kalp sorunu yaşayanlar, gribe yakalanma açısından daha fazla risk taşımıyor. Ancak kalp yetersizliği olan hastalarda grip ataklarından sonra daha ciddi solunum yolları enfeksiyonlarının oluştuğunu ve zatürrelerin de arttığı biliniyor. Grip aşısı bunlara karşı da bir koruma sağlıyor.



Rakamsal veriler grip aşısının kalp hastalıklarına olan faydasını destekliyor. Bir yıl içinde erişkin bireylerin yüzde 10 ile 20’sinde grip hastalığı görülüyor. Koroner arter hastalığı olan bireylerde aşılanma oranı yüzde 30’lar seviyesinde. Herhangi bir kalp krizi, planlanmış bir anjiyoplasti stent işlemi için hastaneye yatan hastalara aşı yapıldığı takdirde, özellikle grip mevsiminde bu hastalardaki ölüm yaklaşık yüzde 50 oranında azalıyor.



Aşılanmayan bireylerde tekrar kalp krizi geçirme ya da ölüm oranı, yaklaşık olarak yüzde 23’ler civarında saptanırken, aşı olmuş bireylerde bu rakam yüzde 11’e düşüyor.



Grip ataklarının aylara göre dağılımına bakıldığında da atakların büyük bir kısmının şubat döneminde yoğunlaştığı, ancak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasına bağlı olarak bu sürenin ilkbahara kadar uzadığı görülüyor.

