T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KALP HASTASI 2 KADIN ŞEFKAT EVİNDE ÖLÜ BULUNDU KONYA (A.A)

15 Mart 2011 12:28

-KALP HASTASI 2 KADIN ŞEFKAT EVİNDE ÖLÜ BULUNDU KONYA (A.A) - 15.03.2011 - Konya'da şefkat evi olarak kullanılan apartmanın ayrı dairelerinde kalan ve yakın arkadaş oldukları öğrenilen iki kadın ölü bulundu. Karatay Belediyesi ait şefkat evinde kalan 60 yaşındaki Şerife Benlier'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu güvenlik güçlerine bildirdiler. Güvenlik görevlilerinin yardımıyla eve giren komşuları, Benlier'i ölü buldu.  Olay yerine aynı apartmandaki yakın arkadaşı 74 yaşındaki Hasibe Ezer'in gelmediğini fark eden komşuları, yine güvenlik görevlilerinin yardımıyla girdikleri evde bu kez de Ezer'in cesedini buldu.  Kalp hastası oldukları ifade edilen Ezer ve Benlier'in yakın arkadaş oldukları ve aynı saatlerde öldükleri belirlendi.  Ölümlerinde şüpheli bir durumun olmadığı belirlenen Ezer ve Benlier'in cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24