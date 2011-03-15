-KALP HASTASI 2 KADIN ŞEFKAT EVİNDE ÖLÜ BULUNDU KONYA (A.A) - 15.03.2011 - Konya'da şefkat evi olarak kullanılan apartmanın ayrı dairelerinde kalan ve yakın arkadaş oldukları öğrenilen iki kadın ölü bulundu. Karatay Belediyesi ait şefkat evinde kalan 60 yaşındaki Şerife Benlier'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu güvenlik güçlerine bildirdiler. Güvenlik görevlilerinin yardımıyla eve giren komşuları, Benlier'i ölü buldu. Olay yerine aynı apartmandaki yakın arkadaşı 74 yaşındaki Hasibe Ezer'in gelmediğini fark eden komşuları, yine güvenlik görevlilerinin yardımıyla girdikleri evde bu kez de Ezer'in cesedini buldu. Kalp hastası oldukları ifade edilen Ezer ve Benlier'in yakın arkadaş oldukları ve aynı saatlerde öldükleri belirlendi. Ölümlerinde şüpheli bir durumun olmadığı belirlenen Ezer ve Benlier'in cenazeleri yakınlarına teslim edildi.