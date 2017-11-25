Kalp hastalarını kışın bekleyen tehlikeler ve korunma yolları

İSTANBUL, (DHA)-MEDİCANA Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, kış aylarında artan hastalıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Kış ayları gelmeden kalp hastalarının bu döneme kendilerini hazırlamalarının uygun olduğunu belirten Başer,‘’Soğuğa maruz kalan kalp hastalarında basit bir gribal enfeksiyon, akciğerleri etkisi altına alacak önemli bir sağlık sorununa dönüşebilir\" dedi.

\"Soğuk hava nabızda artışa, kanın pıhtılaşmaya eğilimli oluşuna, kan basıncında yükselmeye neden olabilmektedir\" diyen Başer, \"Soğuk hava kalp krizini, yüksek tansiyon ataklarını, kalp yetersizliğine bağlı alevlenmelerle birlikte hastane yatışlarını tetikler’’ diye uyardı. Başer soğuk hava ve kalp krizi ilişkini ise şöyle anlattı:

SOĞUK HAVALARDA AĞIR İŞ VE EGZERSİZ KRİZE DAVETİYE ÇIKARIYOR

\"Özellikle yaşlı, kalp ve hipertansiyon hastaları ile aşırı kilolu kişilerin soğuk havalarda ağır iş ve egzersizler yapmasının, terliyken rüzgarda kalmasının kalp krizine davetiye çıkarır. Çalışmalar kalp krizi riskinin kışın arttığını ve diğer mevsimlere göre yüzde 53 daha fazla olduğunu göstermektedir.Yine yaz aylarına göre daha ölümcül seyrettiğini de göstermektedir.Solunum yolu enfeksiyonlarına yol ajan bazı mikrop türleri, kış aylarında daha fazla kalori içeren yağlı besinlerin tüketilmesi ve b kalorinin harcanamaması, güneşle temasın daha az olmasının getirdiği bazı hormonal değişiklikler,D vitamin düşüklüğü ve kapalı havaların oluşturduğu stres ,soğuk nedeniyle damarlarda spazmın tetiklenmesi kış aylarında kalp krizi artışının temel nedenleridir.

YÜKSEK TANSİYON

Soğuk havada vücut mevcut ısısını korumak üzere cilde daha az kan gönderir ve bunu da tüm damarlarda özellikle cildi besleyen damarlarda büzülme oluşturarak yapar. Bu büzülme otomatik olarak tansiyonun yükselmesine neden olur.\"

KALP YETERSİZLİĞİ

Koroner kalp hastaların da kalp krizi riskinin artışı yanında, kalp hastalarında kışın artan grip salgını da kalp hastalarında ciddi problemlere yol açabildiğini söyleyen Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, alınması gereken tedbirleri sıraladı: \" Enfeksiyonlar özellikle kalp yetersizliği olan hastalarda klinik seğri ağırlaştırıp hastalığın alevlenmesini tetikler.Kış aylarının kalbinize yaptığı etkileri azaltmak için bazı önlemler almak gerekir.Özellikle soğuk havada yapılacak aktiviteler sırasında, mümkün olduğunca dışarıda çok fazla kalmamak ve ağır işler yapmamak gerekir. Bu aktivite soğuk,rüzgarlı hava daha hafif bir yokuşta veya karlı bir yolda yürümek dahi olsa dikkat etmek gerekir. Soğuğun etkisini en aza indirmek için birkaç kat halinde sıcak tutacak giysiler giyilmelidir.Isı kaybının büyük kısmı baş bölgesinden olduğu için bere veya şapka, eldiven, atkı kullanılmalıdır.Rüzgarlı havalarda rüzgarı arkanıza alarak yürümek daha doğrudur.Özellikle kalp hastası olduğunu bildiğimiz kişilerin ağzını bir atkı ile örtmesi faydalı olacaktır.Kalbin üzerine binen yükü azaltmak için, sık sık dinlenme araları verilmelidir.Eğer spor amaçlı yapılan bir aktivite ise sabah saatleri ve güneşli günler tercih edilmelidir. Öncesin de ağır yemek yemekten ve alkol almaktan kaçınılmalıdır.Alkollü iken soğuk havada yürümek veya spor yapmak hem vücut ısısını daha çok düşmesine,hem de kalp yükünün çok artmasına sebep olacaktır.Hemen yemek sonrası yapılan aktiviteler için de aynı şey geçerlidir. Ayrıca sigara içmiş olarak egzersiz yapmak da kalp krizi riskini çok arttırmaktadır.Çünkü, sigara bir çok zararının yanında, aynı zamanda koroner damar büzüşmesini arttırmakta ve kanın pıhtılaşmasına sebep olmaktadır.Sigara içmeyin ve sigara içiyorsanız mutlaka bırakın.\"

\"YENİ EGZERSİZE BAŞLAMADAN DOKTORUNUZA DANIŞIN\"

Prof.Dr. Başer son olarak şu uyarıyı yaptı ve \"Düzenli olarak egzersiz yapmıyorsanız, orta yaş ve üzerindeyseniz, soğuk havada yeni egzersize başlayacaksanız, öncesinde mutlaka doktorunuza danışmanız doğrudur.Spor konusunda da dikkatli olmak,ağır spor faaliyetlerinden uzak durmak doğru olacaktır. Spor yapmak isteyenler kapalı spor salonlarını tercih edebilirler.Kardiyovasküler hastalıkları olanların grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları riskilerin azaltılmasında önemli katkıda bulunacaktır.\"diye konuştu.

(FOTOĞRAF)