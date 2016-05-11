T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kalp cerrahı Halit Yerebakan cevapladı; aort yırtılması nedir, hangi durumlarda ortaya çıkar?

"Aort yırtılması, dokuların eskimeye başladığı 60’lı yaşlardan sonra daha fazla görülüyor"

11 Mayıs 2016 16:04

Ünlü kalp cerrahı Yrd. Doç. Halit Yerebakanİstanbul’daki evinde pazar akşamı yediği patates kızartmasının boğazına kaçmasıyla fenalaşan ve 12 saat süren açık kalp ameliyatında yırtılan aort damarının yerine suni damar takılan sinema oyuncusu ve sunucu Oya Aydoğan ile gündeme gelen aort yırtılması konusunda bilgi verdi. Stres ve tansiyonun aort damarı yırtılmasında etkili olduğunu söyleyen Yerebakan, “Oya Hanım’ın durumu dünyada bir ilk değil. Temelde görülen aort yırtığının en temel dinamiğinin yükselen tansiyondur. Öksürükler esnasında göğüs boşluğundaki hava değişimi düşük hava basıncına sebep oluyor ve içinden geçen aort damarının duvarındaki basıncın artmasına, aortun gerginleşmesine, ve esnekliğinin azalmasına sebep oluyor" dedi. 

 

Aort yırtılması nedir?

 

Yerebakan, aotr yırtılması nedir sorusuna şöyle cevap veriyor:  "Büyük lokmalarla tıkanma sonucu aort yırtıkları tıp  literatüründe fazlaca yerini almaktadır. Sadece patates değil,  turşunun bile sebep olduğu aort yırtıklarını makalelerde  okuyoruz.

 Burada durum biraz teknik ve basınçlı kaplar mantığı ile  inceleniyor. Hava yolunu tıkayıcı bir madde sıkıştırdığında onu  atmak için doğal olarak öksürüyoruz işte bu öksürmenin göğüs  kafesimizin ortasında yer alan kalbin art yükünü değiştirerek  kalbin ana basınç kaynağı bölgelerini zorladığı tespit edilmiş.

 İşte bu öksürükler esnasında göğüs boşluğundaki hava  değişimi düşük hava basıncına sebep oluyor ve içinden geçen  aort damarının duvarındaki basıncın artmasına, aortun  gerginleşmesine, ve esnekliğinin azalmasına sebep oluyor.  Yani yırtılmak için tüm zemin hazırlanıyor. Ve devam ettiğinde  iç katman bütünlüğü bozularak yırtılma gerçekleşebiliyor.

 Hava yolu sıkışıklığı ve otomatikman aortanın bu denli  hassaslaştığı anda bir de nefes alamamanın getirdiği stresi ve  tansiyon yüksekliğini…

 Bu durum oldukça trajik sonuçlara sebep olabilir ki Oya  Hanım’da bunu tüm Türkiye yaşayarak gördü.

 Bu basınç; dengelerinin değiştiği, dokuların eskimeye başladığı  60’lı yaşlardan sonra daha fazla görülüyor. Bu sebeple bu  yaşlarda risk daha fazla oluyor."

 

"Stres ve tansiyon ve hatta İstanbul trafiği Aort’ın baş düşmanı!"

 

"Sadece öksürük değil ciddi trafik stresleri bile bu tip yırtıklara sebep olabilir" diyen, Yerebakan,  "Bir Cuma akşamı İstanbul köprü trafiğinde saatlerce kalan bir beyefendinin damarının yırtılması ve Cuma gecesi geçmeyen göğüs ağrısı ile kliniğimize başvurmasının ardından sabah saatlerinde aort damarının yırtıldığını tespit edip ameliyat etmiştik. Bu bilgi trafikte herkesin aklında bulunsun" dedi. 

Temelde görülen aort yırtığının en temel dinamiğinin yükselen tansiyon olduğunu ifade eden Yerebakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her fırsatta söylüyoruz tansiyon sessiz katildir, bir gün hastalıkla kapınızı çaldığında canınızı almak için bile gelmiş olabilir. Beklenen insan ömrü ile igili yapılan araştırmalar bizlere tansiyonunu bilmenin ve onu dengede tutmanın insan ömrüne 10 yıl eklediğini gösteriyor. Bence hem tansiyonunuzu kontrol edin hem de şimdiden damarlarınızın esnekliğini arttırmak için kendinize egzersiz yaptırırken asıl onları esnekleştirin diyorum."

 

Ne olmuştu?

 

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Oya Aydoğan 7 Mayıs akşamı aort damarı yırtılınca hastaneye kaldırıldı. Acil olarak Ulus’taki Liv Hospital hastanesine kaldırılan Aydoğan, 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. 

 

 

ETİKETLER

aort yırtılmasıoya aydoğanhalit yerebakansağlıköksürük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24