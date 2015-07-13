Kalp atışlarınıza göre sevgili bulan uygulama

Mobil çöpçatanlık uygulaması Tinder, Apple Watch uygulamasını güncelledi. Uygulamayı akıllı saatleri üzerinden kullanan kişiler, kalp atışlarındaki hız baz alınarak eşleştirilecek.

Şu an için sadece Apple'ın akıllı saat modeli Apple Watch'ta kullanılabilen yeni özellik sayesinde Tinder'ın kullanımı değişiyor.

Mobil çöpçatanlık uygulaması Tinder, platforma gelen güncelleme sayesinde kullanıcların kalp atışlarınıı ölçecek ve eşleşme bu yöntem ile yapılacak.

'Kalp atışı yalan söylemez' parolası ile tanıtılan yeni özellik kullanıcının kalp atışı yüksekse eşleşme yapıyor, düşükse eşleşme işlemini gerçekleştirmiyor.

Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda Apple Watch'un ardından Android işletim sistemi ile çalışan akıllı saat modellerine de gelmesi bekleniyor.

2012'de kurulan ve 24 dilde kullanılabilen Tinder 50 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.