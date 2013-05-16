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Yaşam

Kalp acısını dindirmenin en iyi yolu, üzücü şarkılar dinlemek

Dr. Stephen Palmer: O anda yaşadığımız duyguyu taşıyan şarkılar, filmler, resimler veya kitaplar, tıpkı halimize sempati duyan bir arkadaş gibi ayrılık acısı çektiğimizde daha etkili oluyor

16 Mayıs 2013 10:55

ABD'de yapılan bir araştırma, ayrılık acısını dindirmenin en iyi yolunun üzücü şarkılar dinlemek olduğunu ortaya çıkardı. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma Elton John'un "kalp acısını dindirmenin en iyi yolu üzücü şarkılar dinlemek" sözünü de kanıtlamış oldu.

BBCTürkçe'nin Telegraph gazetesine dayandırdığı 'Kalbiniz mi kırıldı? Üzücü bir şarkı dinleyip sevinin' başlıklı haberine göre, araştırmacılardan Dr. Stephen Palmer 'O anda yaşadığımız duyguyu taşıyan şarkılar, filmler, resimler veya kitaplar, tıpkı halimize sempati duyan bir arkadaş gibi ayrılık acısı çektiğimizde daha etkili oluyor.' şeklinde konuştu.

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