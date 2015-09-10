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Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan: Bir damla kanı kaldıramaz artık bu ülke

'Bu akıl tutulmasına karşı bir önlem gerekiyor'

10 Eylül 2015 16:51

Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, her türlü engele rağmen sokağa çıkma yasağının 4 Eylül Cuma gününden bu yana devam ettiği Cizre’ye gitmek için yola çıkan HDP heyetinin yürüyüşünü T24’e anlattı. Doğan, "Bir damla kanı kaldıramaz artık bu ülke. Barışın acilen tesis edilmesi, bir damla kanın akıtılmasının önlenmesi gerekiyor" dedi.

Bu sabah erken saatlerde geceyi geçirdikleri İdil’den yürüyüşe başladıklarını söyleyen Bakan Doğan, bölge halkının yaşananlardan ötürü çok endişeli olduklarını söyledi. Bölgede “tam bir kaos yaşandığını düşünüyorum” diyen Doğan, “Bu akıl tutulmasına karşı bir önlem gerekiyor” diye konuştu.

Cizre yürüyüşünü anlatan Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, Cizre’de doğal olmayan bir durum yaşandığını, 100 bin nüfuslu bir kentte 6-7 gündür sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyledi. Yaşlılar, çocuklar, bebeklere dikkat çeken ve ölenler olduğunu ifade eden Doğan, “Tam bir kaos yaşandığını düşünüyorum” dedi.  7 Haziran seçimler sonrasında gazetelerin basılmasına kadar uzanan olayların normal şeyler olmadığını, “Bu hayra alamet bir durum değil. Bu akıl tutulmasına karşı bir önlem gerekiyor” dedi.

 

'Buraya gelişimiz barışa katkı için'

 

Doğan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle: 

“Barış ekseninde toplumsal bir tepki koymak gerekiyor. Barışcıl, demokratik bir zeminde toplumsal bir yeter diye tepki koymak gerekiyor. Bir damla kanı kaldıramaz artık bu ülke. Barışın acilen tesis edilmesi, bir damla kanın akıtılmasının önlenmesi gerekiyor. Bizim buraya geliş nedenimiz barışa bir katkı koyabilir miyiz diye. Ülkemizin bir an önce aklı- selim için yönetilmesi gerekmektedir. Polis siyasetiyle bu ülke yönetilemez. Yazık olacak bu ülkeye.”

Müslüm Doğan, “Bölge halkı ne diyor bu çatışmaya. Şaşkınlık içindeler mi” sorusuna, “Şaşkınlıktan çok endişeliler. Gözlerinden anlaşılıyor. Gelir grubu çok alt düzeyde olan bölge halkı var. Onlar, barış süreciyle biraz rahatlamıştı. Şimdi çok endişeliler” yanıtı verdi. 

Doğan, yürüyüş sırasında Kendisi, AB Bakanı Ali Haydar Konca, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve TBMM Başkanvekili Yurdusev Özsekmenler’in hastalandığını ve yol kenarında oturup dinlendiklerini söyledi. “Doktor geldi mi?” sorusuna, “Şu anda yok. Biz yolda biraz dinlenip İdil’e geri döneceğiz” yanıtını veren Müslüm Doğan, “Yakın korumalarınız yanınız da mı?” sorusuna ise “Doğru olmayabilir diye yanımızda getirmedik. Bir koruma Midyat’ta bekliyor” şeklinde cevap verdi.

 

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