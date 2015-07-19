Kalkınma Bakanı: Hiçbir zaman kırmızı çizgiden bahsetmedik; kırmızı, mavi çizgilerimiz yok

Bingöl'de katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, partisi AKP'nin koalisyon için gereken her türlü hazırlığı yaptığını belirterek, "Bizim öyle kırmızı, mavi çizgilerimiz söz konusu değildir. Biz milletin ve ülkenin menfaatlerini önümüze koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bingöl'deki AKP İl Başkanlığı'na gelen ve burada partililerle bayramlaşan Bakan Yılmaz, henüz tam olarak müzakerelerin yapılmadığını, sadece ön müzakerelerin başladığına dikkat çekerek, kurulacak hükümetin uzlaşmaya dayalı olacağını söyledi.



Yeni hükümet kurulmamasının dünyanın sonu olmadığını, partilerin işi çözmemesi halinde milletin işi çözeceğini söyleyen ancak AKP'nin koalisyon sürecine çok iyi hazırlandığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Biz tek tek bütün partilerin ne söylediğini, hangi politika dokümanlarında ne olduğunu çıkardık. Kendi politika belgelerimizle mukayeselerini yaptık. Dolayısıyla AK Parti usul konusunda da muhteva konusunda da hazırlıklı. Önümüzdeki süreçte çok sağlıklı bir şekilde bu görüşmeleri yapacağız. Biz hiçbir zaman kırmızı çizgilerden bahsetmedik. Bizim öyle kırmızı, mavi çizgilerimiz söz konusu değildir. Biz milletin ve ülkenin menfaatlerini önümüze koyuyoruz. 'Her şeyi yaparız' demiyoruz. Bizim de ilkelerimiz, politikalarımız, değerlerimiz ve hedeflerimiz var. Bu çerçeve içinde bu görüşmeleri yapacağız. Olumlu neticelendirilirse bir hükümet ortaya çıkacak ve ülkeyi bu şekilde yöneteceğiz."