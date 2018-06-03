T24 LogoT24 Logo
Politika

Kalkınma Bakanı Elvan: Tapu ve ruhsat sorununu çözdük

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim bürosu açılışında vatandaşlarla buluştu

03 Haziran 2018 20:33

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim bürosu açılışında vatandaşlarla buluştu.
Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesindeki açılışta mahalleliye seslenen Elvan, çoğunluğunu gecekonduların oluşturduğu mahallede imar barışını müjdeledi. Tapusu ve ruhsatı olmayan vatandaşların belli bir ceza miktarı ödemesi karşılığında tapu alabileceklerini söyleyen Elvan, \"Bir imar barışı getirdik. Ne olacak biliyor musunuz? Eğer evinizin ruhsatı ve tapusu yoksa, müdürlüğümüze, defterdarlığımıza gideceksiniz. Evinizin değerinin yüzde 3\'ü kadar ceza ödedikten sonra tapunuzu ve ruhsatınızı verecekler. Bu problemi de çözdük. Tapunuzu ve ruhsatınızı aldınız. Arkasından ne olacak? Elektriği olmayan, suyu olmayanın evine direkt elektriği ve suyu bağlanacak. Bu sorunu kökünden çözüyoruz\" dedi.
Konuşmasının ardından açılışı da gerçekleştiren Elvan, devam eden programları için bölgeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMERSİN DHAMERSİNKalkınma Bakanı Lütfi ElvanMerkez AkdenizMahallesindekiElvanTapusuNeEğerEvinizinBuTapunuzuArkasındanElektriğiKonuşmasınınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24