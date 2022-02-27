Kalın ve Altun "savaş" ifadesini kullandı; Reuters, "Türkiye'nin Boğazları kapatmasının önünü açabilecek söylem değişikliği" yazdı

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Reuters, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Rusya’nın Ukrayna işgali hakkında “savaş” ifadesini kullanmasına dikkati çekerek “Boğazları kapatılmasının önünü açabilecek söylem değişikliği” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan yaptığı açıklamalarda “Bölgemizde bir savaşa daha şahit oluyoruz” yazmıştı.

Reuters, Ankara’nın Batı bağlılıkları ve Moskova’yla yakın ilişkileri arasında bir denge arayışında, Rusya’nın saldırılarının “kabul edilemez” olduğunu söylese de bugüne kadar “savaş” ifadesini kullanmadığına dikkat çekti.

Kiev, Türkiye’den Rus savaş gemilerinin Karadeniz’den geçmesini engellemesini istemişti.

Reuters, Kalın ve Altun’un “savaş” ifadesinin “Boğazların Rus savaş gemilerine kapatılmasının önünü açabilecek bir söylem değişikliği” olduğunun yazdı.

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Türkiye savaşta değilse, askeri gemiler barış dönemindeki şartlarla boğazları geçebiliyor. Türkiye savaştaysa ya da savaş tehdidi hissediyorsa savaş gemisi ve askeri yardım gemilerinin geçişini engelleme hakkına da sahip