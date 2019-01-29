Kalın ile Bolton görüştü: Çekilme süreci, Menbiç ve güvenli bölge ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili gelişmelerin de konuşulduğu belirtildi.

İkili arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan konuların detayları ele alındı.

Ağırlıklı olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerin gündeme geldiği görüşmede, Suriye'den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölgenin ihdası konusunda yakın iş birliği halinde olunacağı ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı.

Bölgesel konuların yanı sıra Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin de gündeme geldiği görüşmede iki ülkenin terörle mücadelede etkin iş birliğinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da gündeme geldi.