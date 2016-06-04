'Kalın bel ölçüsü' prostat kanseri riskini artırıyor

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre bel ölçüsü büyük olan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskleri daha yüksek.

Yapılan araştıma belin 10 cm kalınlaşmasının kansere yakalanma oranını yüzde 13 artırdığını ortaya koydu.

Çalışma 8 Avrupa ülkesinde 140 bin erkek üzerinde yapıldı.

Araştırmaya göre beli 94 cm'den daha geniş olan erkekler en büyük riskle karşı karşıya.

Prostat kanseri erkekler arasında en yaygın kanser türü.

Vücut kütle endeksi

İsveç'te Avrupa Obezite Zirvesi'nde sunulan rapor 50 yaşlarında erkeklerin beden ölçüleri ve prostat kanseri arasındaki bağı 14 yıl boyunca inceledi.

Bu süre içinde 7 bin prostat kanseri vakasından 934'ü ölümcüldü.

Araştırmacılar daha büyük vücut kütle endeksine ve bel ölçüsüne sahip erkeklerin prostat kanserinin daha ağır ve saldırgan türüne yakalanma riski taşıdığını ortaya koydular.

Örneğin bel çevresi 94 cm olan bir erkeğin prostat kanserine yakalanma olasılığı bel ölçüsü 84 cm olan başka bir erkekten yüzde 13 daha fazla.

Bilim insanları ayrıca yüksek vücut kütle endeksi ve geniş bel çevresi olan insanların prostat kanserinden ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu da buldu.

İngiliz Sağlık Sistemi bel ölçüsü büyük olan kadın ve erkeklerin daha fazla sağlık sorunu yaşadığını söylüyor.

Uzmanlar bunun sebebinin yağ hücrelerinde kansere neden olan hormonların olduğunu düşünüyor.

Sağlıklı bir kiloda ve aktif kalmanın pek çok hastalığa karşı koruduğu da belirtildi.