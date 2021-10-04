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Çevre

California kıyılarındaki petrol sızıntısı, doğal yaşamı tehdit ediyor

"Yaban hayat ölüyor. Bu çok üzücü"

04 Ekim 2021 09:41

ABD'nin Californşa kıyılarındaki petrol tabakası, kıyıya vurarak balıkları öldürmeye ve sulak alanları kirletmeye başladı.

Güney California Orange County kıyılarında, 33 kilometrekarelik bir alana yaklaşık 3 bin varil petrol yayıldı ve Huntington Beach Belediye Başkanı Kim Carr, kıyı şeridinin bazı bölümlerinin petrolle kaplı olduğunu söyledi.

Sızıntıya neden olan boru hattıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer koruyucu bariyerler kullanarak petrolü kontrol altına almaya çalışırken, dalgıçlar sızıntının nasıl meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde çalışıyor.

Orange County Amiri Katrina Foley "Yaban hayat ölüyor. Bu çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Katrina FoleypetrolOrange CountyKaliforniyaHuntington BeachKim Carr
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