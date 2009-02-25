Kalfalık kursuna üniversiteliler koştu

İşsizlik belki de en çok üniversite mezunlarını korkutuyor. Yıllarca farklı alanlarda eğitim alan gençler eczacı kalfası olmak için bir an bile düşünmeksizin açılan kursa akın etti.



Samsun'da eczacı kalfası yetiştirilmek için düzenlenen ve 90 kişinin alınacağı kursa, aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu 1169 kişinin başvurduğu bildirildi. Kursu tamamlayanların ancak yüzde 45’inin istihdam edilebileceği açıklandı.



Samsun 6. Bölge Eczacılar Odası, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve AB tarafından desteklenen ''İşsiz Gençlere Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi Projesi'' kapsamında bir kurs düzenlendi.



Kursa katılacaklar kurayla belirlendi



Düzenlenen kursa katılmak için 1169 kişi başvuruda bulunurken, başvurunun sona ermesinin ardından Samsun 6. Bölge Eczacılar Odası Başkanı Arman Üney, İşkur Samsun İl Müdür Yardımcısı Hasan Kılıçaslan ve OMÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kesim tarafından başvuralar içinden kursa katılacak 145 kişi kura ile belirlendi.



İşkur Samsun İl Müdür Yardımcısı Kılıçaslan, yaptığı açıklamada, söz konusu projeden yararlanmak için toplam 1169 kişinin başvurduğunu, başvurular arasında harita mühendisliği, işletme gibi üniversitelerin değişik fakültelerinden, yüksek okullardan ve ilkokul ve lise

mezunlarının olduğunu belirtti.



Mülakatlar İşkur’da yapılacak



Başvurular arasında lisans, ön lisans, lise ve daha önce eczacılık sektöründe deneyimli olanlar ön plana çıkarılarak kura ile 145 kişinin belirlendiğini bildiren Kılıçaslan, belirlenen 145 kişi içinde asıl ve yedek katılımcıları belirlemek amacıyla 26 Şubat Perşembe günü de İşkur Samsun İl Müdürlüğü toplantı salonunda mülakat yapılacağını kaydetti.



Samsun 6. Bölge Eczacılar Odası Başkanı Arman Üney ise, mülakatta seçilecek 60'ı kadın 90 kişinin üç aylık periyotlar halinde eğitime alınacağını, Eczacılar Odasında yapılacak teorik eğitimlerin ardından, kursiyerlerin eczanelerde pratik eğitim göreceğini belirtti.



Kursu tamamlayanların yüzde 45’i istihdam edilecek



Kursu başarı ile tamamlayanlardan 45'inin istihdam edilmesinin planlandığını söyleyen Üney, başvurular arasında üniversite mezunlarının da olmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.



Başvuranlar arasında üniversite mezunlarının yanı sıra sıhhi tesisatçı ve kaynakçı gibi meslek sahiplerinin de olduğuna işaret eden Üney, kendi meslekleri ile ilgili iş bulamamış gençlerin eczanede kalfa olmak istemesini, ''işsiz kalan gençler için bir çıkış yolu arayışı'' olarak nitelendirdi.



Üney, eczane kalfalarının sigortalı olduğunu ve asgari ücret aldığını, eczaneye hizmet süresine göre de ücretin artabildiğini kaydetti.

