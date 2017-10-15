Kale içi kültür merkezi projesi devam ediyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan \'Kale içi Kültür Merkezi\' projesi kapsamında kalenin dış bölümüne iskele kurularak bakım onarıma çalışmaları başlandı.

Kentte 2013 yılında başlatılan çalışma kapsamında iç bölümlerinde sona gelindi. Kalenin dış kısmına kurulan iskele ile çalışanlar aşınan ve sökülme tehlikesi olan kale surlarının taşlarını kuyumcu titizliği ile onarmaya başladı. Kale içerisinde zeminden 3 metre aşağıda Arkeoloji Müzesi\'nin yer alacağı merkezde, çeşitli sanat etkinliklerinin yapılabileceği, Türk- İslam el sanatları, modern sanatların icra edilebileceği sanatçılar sokakları, yeme içme, müzik dinleti alanları bulunacak. Yapımı hızla süren Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi projesinin bu yıl tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Kayseri Kalesi, saldırı ve işgallere karşı önlem amacıyla inşa edilen şehirdeki en önemli yapı olarak biliniyor. Kayseri Kalesi, bugünkü Kayseri\'nin ilk yerleşim yerlerini içine alan kale ve surlar geniş bir alana yayılıyor. Kayseri surları hakkında ilk bilgi Roma İmparatoru 3\'üncü. Gordianus zamanına (M.Ö. 238-244) ait olan sikkelerde yer alıyor. Surlar, ilk olarak 3\'üncü Yüzyıl ortalarında inşa edildi. Kayseri Kalesi, iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Yamuk bir dikdörtgen biçimindeki iç kale, dış kalenin kuzey surlarına bitişik olarak inşa yapıldığı biliniyor.



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