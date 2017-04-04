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Kültür-Sanat

'Kaldır Kafanı': İstanbul Film Festivali bugün başlıyor

Onur ödüllerinin takdiminin ardından festival, Tassos Boulmetis'in yönettiği Lodos / Notias filminin gösterimiyle başlayacak

Orhan Eskiköy&#39;ün yazıp yönettiği, Jale Arıkan ile Muhammet Uzuner&#39;in başrollerini, Türksoy Gölebeyi&#39;nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği &#34;Taş&#34;ın (The Stone) ilk gösterimi, festivaliin Ulusal Altın Lale Yarışması kapsamında yapılacak

04 Nisan 2017 03:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36. İstanbul Uluslararası Film Festivali, bugün akşam (4 Nisan Salı) 20.30’da TİM Maslak Show Center’da yapılacak açılış töreniyle başlıyor. Belgesel ve kısa filmler dâhil 203 filmin gösterileceği festival 15 Nisan'a kadar sürecek.

Bu yılki sloganı "Kaldır Kafanı" olarak duyurulan 36. İstanbul Film Festivali açılış töreninde, Yeşilçam’ın en üretken yönetmenlerinden Barış Pirhasan, Türk sinemasının sinemanın gelmiş geçmiş en güzel yüzlü aktrislerinden Selma Güneri, performansıyla Türkiye sinema ve tiyatro tarihinde iz oyuncu Macit Koper ve yönetmen Çetin Tunca’ya  'Sinema Onur Ödülü' takdim edilecek.

Ayrıca sahne ve sinemanın usta oyuncusu Sir Ian McKellen da İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü almak üzere ödül töreninde bulunacak.

Cem Davran’ın sunuculuğunu üstleneceği gecede ayrıca festivale destek veren kurum ve kuruluşlara İKSV tarafından birer teşekkür plaketi verilecek.

Açılış töreninin ardından festival, Tassos Boulmetis'in yönettiği Lodos / Notias filmiyle başlayacak.

Festivalde gösterilecek filmler için tıklayın

203 film, öğrencilere 1 liralık biletler, ulusal ve uluslararası yarışmalar; işte 36. İstanbul Film Festivali programına dair her şey...

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Fotoğraf: Orhan Eskiköy'ün yazıp yönettiği, Jale Arıkan ile Muhammet Uzuner'in başrollerini, Türksoy Gölebeyi'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği "Taş"ın (The Stone) ilk gösterimi festivalin Ulusal Altın Lale Yarışması kapsamnıda yapılacak.

 

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