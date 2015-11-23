Dünya üzerinde sadece 3 tane kuzey beyaz gergedanı kaldı!

Dünya üzerinde yalnızca dört tane kalan kuzey beyaz gergedanlarından biri daha öldü. ABD'nin San Diego kentindeki hayvanat bahçesinde yaşayan 41 yaşındaki Nola adlı gergedanın durumunun, 13 Kasım’da geçirdiği kalça ameliyatının ardından kötüleştiği ve uyutulduğu bildirildi.

Nola’nın 1989 yılından bu yana hayvanat bahçesinin en ilgi çeken üyelerinden biri olduğu kaydedilirken, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) verdiği bilgiye göre, yeryüzünde kalan son üç kuzey beyaz gergedanı (Ceratotherium simum cottoni) Kenya’da Ol Pejeta Vahşi Yaşam Parkı’nda yaşıyor ve ileri yaşta olan bu hayvanlar avcılara karşı günde 24 saat silahlı bekçilerin koruması altında bulunuyor. Son olarak temmuz ayında Çek Cumhuriyeti’ndeki bir hayvanat bahçesinde bulunan kuzey beyaz gergedanı hayatını kaybetmişti.

Afrodizyak söylentisi soy tüketiyor

Beyaz gergedanlar dünyanın en nadir büyük memeli hayvanları sayılıyor. Daha önce Kongo’dan Uganda ve Çad’a kadar uzanan bir bölgeye yayılmış olan kuzey beyaz gergedanlarının soyu tükenmek üzere. Bazı Uzakdoğu kültürlerinde öğütülmüş gergedan boynuzunun birçok hastalığa iyi geldiği, afrodizyak etkisi gösterdiği iddia edildiği için, bu hayvanlar yoğun bir şekilde avcıların hedefi olmuş ve 2008 yılında vahşi ortamdaki kuzey beyaz gergedanlarının sayısı sıfıra inmişti.

Genetik kurtarma çalışmaları

Bu hayvan türünün tamamen yeryüzünden kaybolmaması için çabalar sürüyor. Nola’nın ölümünden birkaç hafta önce kuzey beyaz gergedanlarının bir nevi yakın kuzeni olarak nitelenen güney beyaz gergedanlarından (Ceratotherium simum simum) altı adet Güney Afrika’dan San Diego’ya getirildi. Bilim insanları bu iki türün farklı türler mi olduğunu, yoksa birbirlerinin altsınıfı mı olduklarını henüz ortaya çıkarabilmiş değil.

San Diego Hayvanat Bahçesi sözcüsü Christina Simmons'ın verdiği bilgiye göre, vahşi ortamda sayıları 20 bin 400’e yakın olan güney beyaz gergedanlarının kuzey beyaz gergedanlarının DNA'sından geliştirilecek embriyolara taşıyıcı annelik yapacak kadar genetik benzerlik taşıyıp taşımadıkları konusundaki araştırmalar devam ediyor. Bilim insanları, sözkonusu program başarılı olduğu takdirde gelecek 10 ila 15 yıl zarfında bir kuzey beyaz gergedan yavrusunun dünyaya gelebileceğini söylüyor.