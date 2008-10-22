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Sağlık

Kalbinizi kontrol ettirirken beyninizi unutmayın

60 yaş üzerindekilerin şah damarı tıkanıklığına dikkat etmesi gerekiyor.

22 Ekim 2008 03:00

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Kalp Damar Cerrahisi Kongresi'nde konuşan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Durmaz, özellikle 60 yaşın üzerindekilerin kalp hastalığı konusundaki duyarlılığı kadar şah damarı tıkanıklığına da dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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Prof. Dr. İsa Durmaz “Genellikle 60 yaşın üzerindeki insanların pek çoğunda şah damarında daralmalar var, neticede bu hastalar felç olarak yatalak duruma gelebilir. İhmal edilirse ciddi sorunlar yaşanabilir'' dedi. Kalp konusunda duyarlı olunduğu kadar bu hastalığın da ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Durmaz, şah damarı tıkanıklığının belirtilerinin kısa süreli baş dönmesi, baygınlık hissi, görme bozukluğu, beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya bağlı hareketlerde dengesizlik olduğunu söyledi.
Erken teşhis felç riskini önlüyor

Hipertansiyonlu, diyabetli, kan yağları yüksek olan, sigara içen kişilerin 60'lı yaşlardan sonra kalp kontrolleriyle birlikte şah damarlarının kontrolünün de mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Durmaz “Son derece basit bir operasyonla hastanın felç olması önlenebilmektedir. Kalp kadar buna da önem verilmesi gerekmektedir. Teşhisi de son derece basit olup muayene bulguları ve ultrasonda kolayca kesin tanıya ulaşılabilmektedir'' dedi.

(DHA)

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