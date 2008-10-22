Kalbinizi kontrol ettirirken beyninizi unutmayın

Prof. Dr. İsa Durmaz “Genellikle 60 yaşın üzerindeki insanların pek çoğunda şah damarında daralmalar var, neticede bu hastalar felç olarak yatalak duruma gelebilir. İhmal edilirse ciddi sorunlar yaşanabilir'' dedi. Kalp konusunda duyarlı olunduğu kadar bu hastalığın da ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Durmaz, şah damarı tıkanıklığının belirtilerinin kısa süreli baş dönmesi, baygınlık hissi, görme bozukluğu, beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya bağlı hareketlerde dengesizlik olduğunu söyledi.Erken teşhis felç riskini önlüyorHipertansiyonlu, diyabetli, kan yağları yüksek olan, sigara içen kişilerin 60'lı yaşlardan sonra kalp kontrolleriyle birlikte şah damarlarının kontrolünün de mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Durmaz “Son derece basit bir operasyonla hastanın felç olması önlenebilmektedir. Kalp kadar buna da önem verilmesi gerekmektedir. Teşhisi de son derece basit olup muayene bulguları ve ultrasonda kolayca kesin tanıya ulaşılabilmektedir'' dedi.