Kalbiniz kaç yaşında?

T24 - Sigara kalp damar yaşını 15, sınav stresi 5, obezite ise 30 yıl ilerletiyor. 7-8 yaşlarında obez bir çocuğun damar yaşı ise 38.





Kemik yaşı, yumurtalık yaşı, cilt yaşı derken yaşam kalitesinin yükselmesine çok önemli etkileri olan kalp ve damar yaşı da, insan hayatının en önemli parçalarından biri oldu.

Sağlıklı yaşamın altın kurallarından biri olan kalp ve damar sağlığını, “damar yaşı” ile ölçmek mümkün. Yeni doğmuş bir bebeğin kalp ve damar yaşı, fiziksel yaşla aynı. Yani 0. Ancak 1 yaşından itibaren beslenmeye ve yaşam tarzına bağlı olarak fiziksel yaşla kalp damar yaşı farklılaşmaya başlıyor.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, yaşam tarzına bağlı olan faktörlerin, kalp ve damar yaşını nasıl etkilediğini örneklerle açıkladı: “İnsanların iki türlü yaşı vardır; biri takvim, diğeri de damar yaşıdır. Yeni doğmuş bebeğin hem takvim hem de damar yaşı 0’dır. Ancak bunlar birlikte ilerlemez. Çünkü insan yaşamını yakından ilgilendiren ancak uzak durulması gereken çok önemli faktörler, kişiden önce kalbini ve damarlarını yaşlandırıyor. Kişinin 1 yaşından itibaren kalp ve damar yaşı hızla büyümeye, fiziksel yaşın onlarca yıl önüne geçmeye başlıyor.



Sigara içiyorsanız 15 yıl daha yaşlısınız!

Sigara içen kişiler, takvim yaşından 15 yaş daha yaşlı olduklarını bilmelidir. Çünkü sigara, kalp damar yaşını 15 yıl ilerletiyor. Yani sigara tiryakilerinde damar yaşı, 15 yıl önden gidiyor. 20 yıl, günde 1 paket sigara içen bir insanın, ömrünün 5-10 yıl daha kısa olduğu kesinlikle bilinmelidir.



Yanlış beslenme kalbi 30 yıl ileri götürür

Yanlış beslenme de kalbi yaşlandıran en önemli risk faktörlerinden biridir. Sağlıksız beslenme, kalp ve damar yaşını 30 yıl ileri götürmektedir. Amerikan Kalp Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre; 10-15 yaşındaki obez çocukların damar yaşı 45.



8 yaşındaki çocuğun kalbi 38 yaşında

Çocuklukta alınan kilolar ileriki yıllarda çok zor verilmektedir. Çocuklukta başlayan damar sertliğinin hızı, ileri yaşlarda başlayan damar sertliğinin hızından çok daha farklı seyretmektedir. 7-8 yaşlarındaki bir obez çocuğun kalp ve damar yaşı, takvim yaşının üzerine 30 yıl ilave edilerek hesaplanmaktadır. Bu durumda, 8 yaşındaki bir çocuğun kalp yaşı 38’dir. Çünkü obezite nedeniyle damar cidarında, damar sertliğinin başlangıcı olan yağlanma plakları başlayabilir.



İlk bir yaşta özel mamalar kullanılmamalı

İlk bir yaş içerisinde çocukların anne sütü ile beslenmesi çok önemlidir. Bu dönemde çocukların ileride obezite sorunu yaşamasına neden olan özel mamalar, kesinlikle kullanılmamalıdır. 2 ile 6-7 yaş arasında çocuklara iyi bir beslenme alışkanlığının yanı sıra; özellikle spor alışkanlığı da kazandırılmalıdır. Bu dönemde; oyun oynama, bahçeye çıkma, parka gitme gibi basit eğlencelerin yanında, spor da olmalıdır. 7-15 yaş arası çocukların fast food beslenme tarzından kesinlikle uzak tutulması gerekir. Çocuklara 10 yaşından itibaren sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmalı, fast food’un zararları öğretilmelidir. Çocukluk çağından itibaren sağlıklı ve dengeli beslenen çocuklar, yine genç yaşlardan itibaren spor yaparak hayatını devam ettirdiğinde, 80 yaşına geldiğinde bile golf oynayabilir. Ancak aynı yaşta başka bir kişi, yaşam kalitesini düşüren her türlü olumsuz etmen nedeniyle tekerlekli sandalyeye dahi bağlı kalabilir.



Sınav stresi kalpten 5 yıl götürüyor!

Gençlerin üzerine yüklenen ağır sınav stresi, kalp yaşını olumsuz etkiliyor. 12-13 yaşındaki bir çocuk, sınavlara hazırlanmak için 3 yıl yarış atı gibi koşturuluyor. Her sınav dönemi çocukların damar yaşına 5 yıl ekliyor. 18 yaşına gelmiş ve en az iki sınav geçirmiş olan bir gencin kalp yaşı, üzerine eklenen ortalama 7 yıl ile birlikte en az 25 oluyor.”





