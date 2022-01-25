‘Kalbin Merkezine Seyahat’ | Ezginin Günlüğü'nün kurucularından Prof. Hakan Yılmaz'dan ilk şiir kitabı

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Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyelerinden müzisyen ve ozan Hakan Yılmaz, 1980’li yıllardan itibaren yazılmış şiirlerinden derlediği bir seçkiyi ilk defa ‘Kalbin Merkezine Seyahat’ adını verdiği kitapta okuyucuyla paylaşıyor.

Kendi şarkılarından oluşan üç kısacaları bir araya getiren “Yol, Aşk, Zaman” albümünü 2021 sonunda yayınlayan Hakan Yılmaz, bu kez şiirleriyle raflarda.

Aralık 2021’de Alakarga Sanat Yayınları’ndan çıkan ‘Kalbin Merkezine Seyahat’ ile ilgili tanıtım bülteni şöyle:

“1981’de Ezginin Günlüğü müzik grubunun kurucuları arasında yer alan sanatçı 80’ler boyunca Ezginin Günlüğü’nün birçok albümüne şarkı yorumcusu, şiir düzenleyicisi, şiir okuyucusu olarak katkıda bulundu. Daha çok ‘Alagözlü Yar’, ‘Sabah Türküsü’, ‘Doğu Türküleri’ albümlerindeki büyüleyici sesin sahibi olarak tanınsa da müzisyenliğinin yanı sıra Hakan Yılmaz’ın şair kimliği de vardır. Bu kitapta, iç sesle okunan şiirlerle birlikte, şairin ağzından yüksek sesle ve ezgi eşliğinde çıkmış şarkı-şiirler de yer alıyor. 20. yüzyıl Yunan şiirinden ilham alan, kendi özgün sesiyle dokunan Yılmaz’ın şiirleri sizi kalbin merkezine doğru bir seyahate çıkaracak.”

Hakan Yılmaz kimdir?

Folk-pop türünde şarkılar yazan ve söyleyen ozan ve müzisyen Hakan Yılmaz, Ezginin Günlüğü müzik grubunun kurucularından. Ezginin Günlüğü'nün Mart 1983'teki ilk konserinden itibaren grubun konserlerinde solist olarak yer alan Yılmaz, grubun 'Sabah Türküsü' (1986) ve 'Alagözlü Yar' (1987) albümlerine icracı olarak katkıda bulundu; grupla birlikte 'Doğu Türküleri' (1988) albümünü yayınladı.

10 yeni şarkı içeren 'Sen Yoktun' adlı kişisel albümü Eylül 2015'te, 10 halk türküsünü yorumladığı 'Türkülerle Yeniden' albümü Eylül 2017'de Ada Müzik tarafından yayımlandı. Her iki albümde de gitarist, besteci ve düzenlemeci Kadir Şan Tarhan ile işbirliği yaptı.

Ezginin Günlüğü'nde birlikte çalıştığı Tanju Duru'nun besteleri üzerine sözlerini yazdığı iki tekliyi – 'Raylar Boyunca' ve 'Aklım Hep Sende' – 2019 yılında çıkardı. 2020-2021’de üç kısaçalar halinde çıkan ve yine kendi yazdığı şarkılardan oluşan “Yol, Aşk, Zaman” albümü, Hakan Yılmaz’ın üçüncü kişisel albümü oldu.

Hakan Yılmaz müzisyenliğinin yanı sıra şiir çalışmalarını da sürdürdü. Yannis Ritsos’un ‘Helena ve Nöbetçi’ başlıklı kitabının Türkçe çevirisini (İstanbul, Hil Yayın,1988) Hakan Yılmaz yaptı.

‘Kalbin Merkezine Seyahat’te (2021), Hakan Yılmaz 1980’li yıllardan itibaren yurtdışında ve Türkiye’de yazılmış şiirlerinden derlediği bir seçkiyi ilk defa okuyucuyla paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden olan Prof. Dr. Hakan Yılmaz, şiir, müzik ve edebiyat çalışmalarına devam ediyor.