Kalbi sağda, karaciğeri solda, apandist sol köşede; tüm organları ters doğdu

Antalya'da yaşayan Sadık Süleyman-Gülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu 15 günlük Muammer Fatih Arslan bebek, tüm iç organları ters olarak dünyaya geldi. 20 bin doğumda bir görülen, "ayna" olarak adlandırılan bu durumdaki minik bebeğin kalbi dahil, iç organlarının tamamının ters yerde oluştuğu tespit edildi.



15 gün önce özel bir hastanede dünyaya gözlerini açan bebeğin ilk muayenesinde, kalbinin sağ tarafta olduğu tespit edildi. Arslan bebeğin, röntgen ve tomografisi çekildiğinde, kalbinin yanı sıra iç organlarının tamamının ters yerde olduğu belirlendi. Bununla birlikte zatürre teşhisi konulan minik bebek, hastanenin yeni doğan yoğun bakımında gözlem altına alındı.

"Yaşamını olumsuz etkilemez"

Bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Eroğlu, organlarının ters olmasının bebeğin, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yaşamında olumsuz bir etki yaratmayacağını anlatarak, şöyle konuştu: "Kalbin sağda olması ara ara gördüğümüz ve yaşadığımız normal olasılıklardan. Fakat tüm organların tam ters yerde olması 20 binde bir görülebilecek olasılık. Bebeğin karaciğeri ve safra kesesi sağda olması gerekirken solda, mide ve kalın bağırsak sol tarafta olması gerekirken sağda oluşmuş.



Sağ alt köşede bulunan apandist ise sol köşede. Yani bebeğimizde tüm organlar 'ayna' diye tabir edilen düzende, her biri tam ters yerlerde. Aileye ilk bilgiyi verdiğimizde oldukça tedirgin oldular. Fakat bebeğin yaşamını olumsuz etkileyecek bir durum olmadığını anlattığımızda rahatladılar. Bebek şu an yeni doğan yoğun bakımda müşahede altında. Birkaç gün içinde taburcu edip, anne ve babasına kavuşturacağız.



Fakat bebeklik ve çocukluk yaşlarında ailenin dikkat etmesi gereken unsurları da kendilerine anlattık. Allah korusun bebeğin başına bir kaza veya başka bir şey gelirse, doktoruna mutlaka iç organlarının ters olduğunu söylemeleri konusunda kendilerini uyardık ki teşhis hızlı konulabilsin." (DHA)





