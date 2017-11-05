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Kültür-Sanat

Kalbi 168 yıldır kavanoz dolusu konyağın içinde bekletilen Chopin'in ölüm nedeni bulundu

Chopin'in ölüm nedeni ilk otopside belirlenemediği için kalbi bir kavanoz dolusu konyağın içinde saklanmıştı

05 Kasım 2017 20:54

Dünyaca ünlü Polonyalı piyanist ve besteci Frédéric Chopin'in 168 yıldır bir kavanoz dolusu konyağın içinde bekletilen kalbini inceleyen bilim insanları, müzisyenin tüberküloz yüzünden öldüğünü açıkladı.

Chopin'in kalbini incelemek için izin alan bilim insanları, müzisyenin nadir görülen bir kronik tüberküloz hastası olduğunu ve kalp zarı iltihabı yüzünden öldüğünü belirtti.

Geçen hafta Amerikan Tıp Dergisi'nde yayınlanan açıklamaya göre, kavanozun içinde bulunan kalbi inceleyen bilim insanları, kalbin üzerinde tüberküloz belirtileri olarak sayılan lif benzeri beyaz maddeler ve lezyonlar bulduklarını söyledi.

"Kavanoz açılsaydı kalbi parçalanırdı"

Bilim insanları, kavanozu açmanın kalbi parçalayacağını, bu yüzden teşhisi yalnızca kalbe bakarak yaptıklarını belirtti.

İngiliz basınına konuşan Polonya Bilim Akademisi Profesörü Michael Witt, "Kavanozu açmadık. Fakat dışarıdan gördüğümüz kadarıyla Chopin'in tüberküloz hastası olduğunu ve kalp zarı iltihabının da müzisyenin ani ölüm sebebi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

1849’da yaşamını yitiren Chopin'in ölüm nedeni ilk otopside belirlenemediği için kalbi bir kavanoz dolusu konyağın içinde saklanmıştı.

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