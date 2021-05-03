Kalben: Bir yıldır alkol kullanmıyorum

Müzisyen Kalben, yaşadığı bir anısını anlatarak, alkolü bir yıl önce bıraktığını söyledi.

Kalben, Cake Mosq’un sunduğu YouTube programı ‘Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen adlı programda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Üniversitedeyken bir yerden bir kazak, bir yerden de tişört çalmışlığım var. Sırf sistemi, pahalılığı ve zümreciliği ezmeye çalışıyordum. Müdavimi olduğum bir yerden de bir şişe şarap aşırmıştım. Sonra utana sıkıla gidip parasını ödedim. Ben 70-80 yaşına kadar şarkı söylemek istediğim ve bana dokunacağını düşündüğüm için artık alkol almıyorum. Böyle daha mutluyum. Çok sarhoşken güzel bir kulübün önüne yatmıştım, yıldızları izliyordum. Dünya tatlısı bir kadın gelip 'Size ne oldu?' dedi. O kadar üzüldüm ki. O olaydan sonra, 1 yıl önce alkolü bıraktım."

2019’da bir iş için Moskova’daydık. Akşam yemeğinde çok içmiştim. Lokantadan biraz hava almam lazım diyerek çıktım. Beni saatler sonra restorandan 800 metre uzakta, Rus bir çiftin arabasının arka koltuğunda bulmuşlar. Bizim hiç arabamız olmadı. Sarhoşken gidip çocuklukta özlemini duyduğum bir şeyi yaşamışım."