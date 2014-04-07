Kalbe iyi ve kötü gelen besinler neler?

Kalp hastalıklarındaki artışın en önemli nedenleri arasında yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve çevresel faktörler var.

Günlük kalori miktarının sınırlandırılması, doymuş yağ tüketimine dikkat edilmesi ve 4 besin grubunun dengeli bir şekilde alınması kalp sağlığının koruyor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Yeşim Çelik, “7-13 Nisan Kalp Haftası”nda kalp sağlığı için beslenme önerilerinde bulundu. Çelik'in radikal.com.tr'de yer alan önerileri şöyle:

Sarımsak: İçinde bulunan besin öğelerinden dolayı damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Her gün 1 diş sarımsak yenilebilir.

Balık ve balık yağı: Damar içi tıkanıklarının azalmasında etkindir. İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Haftada 2-3 kez balık tüketimi önerilmektedir. Somon, uskumru, ton, sardalya, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklardır.

Ceviz ve fındık: Yüksek antioksidan özelliği olan omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerir. Haftada 2-3 kez, 6-7 fındık ve 2-3 ceviz tüketilmelidir.

Yulaf, çavdar, tam buğday unu: B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Ayrıca protein, kalsiyum, demir, çinko, bakır, magnezyum açısından zengindir. Yulaf ezmesi, kepekli ekmek, kepekli makarna ve bulgur tüketimi çok önemlidir.

Kuşkonmaz: Vücuttaki zararlı yağ hücrelerinin atılmasına ve kolesterolün düşmesine yardımcı olarak kalbe iyi gelmektedir.

Çikolata: Günde 2 parça bitter çikolata yemek , kolesterolü yüzde 36, kalp krizi riskini ise yüzde 50 düşürür.

Yeşil çay: İçindeki polifenoller antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine; yeşil çay, adaçayı, papatya, rezene ıhlamur gibi bitki çaylarının tüketimini tavsiye edilmektedir.

Kırmızı üzüm: İçeriğindeki yüksek antioksidantlardan dolayı kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Özellikle çekirdekli kuru kırmızı üzümün tüketimi önerilir.

Domates ve karpuz: Antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içerdiği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür.

Yer elması: Birçok antioksidan içeren yer elması, serbest radikalleri vücuttan atarak kalp sağlığını korur.

Soya: Yüksek protein içeriğinin yanı sıra içerdiği B1, demir, çinko, fosfor, magnezyum sayesinde kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak günde 25g soya tüketiminin kalp hastalıklarının oluşum riskini azalttığı saptanmıştır.

Keten tohumu: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega –3 içerir. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumu yoğurt, çorba gibi besinlerin içine katılarak tüketilebilir.

Kuru erik: Antioksidan oranı en yüksek besinlerden biridir. Lif içeriği sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltır. 16 adet kuru erik günlük lif ihtiyacının yüzde 25’ini karşılamakatdır.

Papaya: Egzotik bir meyve olan papayanın içindeki sindirim sistemini düzene sokan enzimler kalp kaslarını korur, potasyum ise kalbi besler.

Bu besinlerden uzak durun

Kuyruk yağı, margarin ve katı yağlar

Kaymak, krema, yoğunlaştırılmış süt tozu

Karides, havyar, kalamar gibi deniz ürünleri, ördek, kaz eti

Aşırı yağlı börek, kek, yaş pasta çörek, kurabiye gibi besinler

Sigara ve alkol

Günde 1 fincandan fazla kahve ve neskafe

İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar

Kızartılmış ve kavrulmuş besinler(et hamur işi, sebze)

Sakatatlar; karaciğer, böbrek, dil, dalak, beyin ve et ürünleri; sucuk, pastırma, salam ve sosis

Kişide yüksek tansiyon varsa tuz alımını azaltılmalı, turşu, salamura besinler, soda, hazır gıdalar ve meşrubatlardan uzak durulmalıdır.