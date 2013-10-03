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Kültür-Sanat

Kalan Müzik'in sahibi Saltık: Kurtiz vefatından önce şiir albümü hazırlığındaydı

Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, Kurtiz'in vefatında önce bir şiir albümü üzerinde çalıştığını söyledi

03 Ekim 2013 19:46

Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık, geçtiğimiz hafta evinde vefat eden Tuncel Kurtiz’in şiir albümü doldurmakta olduğunu belirtti. Kurtiz'in vefatı üzerine yarım kalan albümde usta oyuncuya Neşet Ertaş eşlik etmiş.

Yenicikanlar.com'dan Hakan Bayhan'a konuşan Hasan Saltık, Kurtiz ile ilgili olarak "En sevdiğim yanı en kötü zamanlarda bile yaşamayı bilmesiydi. Kötü şeylerden hep iyi şeyler çıkarmaya çalışırdı. Ancak son dönemdeki sürece öfkeliydi. ‘O kadar Yılmaz Güney filmlerinde oynadım, dünyanın dört bir yanında tiyatro yaptım ama gel gör ki bir dizi filmle popüler oldum,’ der kızardı" dedi.

Hakan Bayhan'a ropörtaj veren Saltık'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:


‘‘Çamlıbel’de festival yapıyorduk. Neşet Ertaş da gelmişti. Çok yoğun bir ilgi vardı. Tuncel Kurtiz şiirler okuyup Neşet Ertaş ile birlikte türküler söylemişti. Festival bitmişti ancak gece bitmedi. Sabaha kadar Neşet Ertaş saz çalmış, Tuncel Kurtiz türkü söylemiş, Neşet Ertaş’ın sazı eşliğinde şiirler okumuştu.’’

“Kadim dostumdu. Yıllar önceydi Edremit Çamlıbel köyünde bir evi vardı. Daha sonra bana da gel buradan bir arazi al komşum ol diye baskı yaptı. Ben de aldım. Daha sonra ara ara İstanbul’dan kaçıp sabahlara kadar Türkiye’deki müzikten, filmlerden konuşuyorduk. Orası bizim Tuncel Kurtiz ile kaçamak yerimizdi. İstanbul’dan, kentin gürültüsünden kaçıp orada huzur buluyorduk.”

"En sevdiğim yanı en kötü zamanlarda bile yaşamayı bilmesiydi. Kötü şeylerden hep iyi şeyler çıkarmaya çalışırdı. Ancak son dönemdeki sürece öfkeliydi. ‘O kadar Yılmaz Güney filmlerinde oynadım, dünyanın dört bir yanında tiyatro yaptım ama gel gör ki bir dizi filmle popüler oldum,’ der kızardı.  ‘Bir dizi film ile yolda yürüyemez oldum,’ derdi. Ancak tüm bu popülerliğine rağmen belediye otobüsüne binmekten vaz geçmezdi. Bazı günler setten kaçıp benim buraya Kalan Müzik’e gelirdi. Alevi müziğinden Kürt müziğine, Kafkas müziğinden Çerkez müziğine kadar müzik dinler, viski içer, sanattan, müzikten ve sinemadan bahsederdik.”

 

'Şiir albümü yapacaktık yarım kaldı'

 

‘‘Geçtiğimiz aylarda, Kalan Müzik’ten çıkacak bir şiir albümü hazırlığına başlamıştık. Hatta birkaç şiirin stüdyo okumaları da bitmişti. Ancak yarım kaldı. Belki önümüzdeki süreçte onun anısını yaşatmak adına yayınlarız. Ama bugünden bir şey söyleyemiyorum, acımız çok taze.”

İşte Kurtiz'in yarım kalan şiir albümünden bir kısım:

 

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