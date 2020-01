Tuncel Kurtiz'i binlerce seveni son yolculuğuna uğurladı

İstanbul’daki evinde fenalaşıp hayatını kaybeden Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Tuncel Kurtiz’in vasiyetini doğrultusunda ailesi, cenazeyi Edremit Devlet Hastanesi’nden alıp Edremit İlçesi’nde, Kazdağları eteklerindeki Çamlıbel Köyü’ndeki evine getirdi.

Ahmet Ertan ve Burak Gezen'in DHA'da yayımlanan haberine göre, ünlü oyuncunun sevenleri ve bir çok sanatçı da köye akın etti. Evde okunan duaların ardından, 77 yaşında hayata veda eden büyük ustanın cenazesi, köy mezarlığına kadar omuzlarda taşındı. Cenazeye katılanlar zaman zaman “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Her yer Tuncel, her yer Kurtiz” diye slogan attı, alkış tuttu.

İstanbul’daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde dün (Cumartesi) düzenlenen törenin ardından, tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncel Kurtiz’in cenazesi, vasiyet ettiği Kazdağları eteklerindeki Çamlıbel Köyü’nde toprağa verilmek üzere Edremit Devlet Hastanesi’ne morguna getirildi.

Duayen sanatçı Kurtiz’in defnedilmesi için Çamlıbel Köyü mezarlığında, vasiyetinde ifade ettiği gibi denizi gören ve yol kenarında yer hazırlandı. Ünlü sanatçının çok sayıda seveni erken saatlerde mezarlığa gelip dua okudu.



Beethoven dinletildi



Kurtiz’in kayınbiraderi Erhan Şeker, sanatçı dostları Tarık Akan, Menderes Samancılar , Atilla Saral ile bazı yakınları, bugün saat 12.00’de, cenazeyi hastane morgundan alıp Çamlıbel Köyü’ndeki evine getirdi. Kurtiz’i son yolculuğuna uğurlamak üzere sevenleri ve çok sayıda sanatçı da köye akın etti. Köyün girişinde araç kuyrukları oluştu.

Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi olan ve onlarca filmde bir çok karaktere hayat veren Kurtiz’in eşi Menend Kurtiz ve kayınbiraderi Erhan Şeker ile işlettiği “Zeytinbağı” adlı butik otelin önüne gelen hayranları zaman zaman gözyaşı döktü. Sanatçının bir hayranı aracından Beethoven’a ait eserler dinletti. Daha sonra sevenleri, Beethoven’a ait eserlerin bulunduğu CD’yi Kurtiz’in evindeki müzik çalara takdı.



Yaklaşık 10 bin kişi uğurladı



Usta sanatçıyı uğurlamak için, İstanbul, bölgedeki ilçe ve köylerden yaklaşık 10 bin kişi köye geldi. Törene, Halit Ergenç, Kenan İmarzalıoğlu, Yılmaz Köksal, Berrak Tüzünataç, Okan Yalabık, Güven Kıraç, Cansu Dere, Kıvanç Tatlıtuğ, Yiğit Özşener, Rıza Kocaoğlu, Sarp Akkaya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu, çevre belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Kurtiz’in evinde okunan duaların ardından, tabut omuzlarda, köy mezarlığına getirildi.



'Her yer Tuncel, her yer Kurtiz'



Ünlü sanatçının cenazesinin mezarlığa getirildiği sırada, bir çok kişi, “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Her yer Tuncel, her yer Kurtiz” diye slogan attı, alkış tuttu. Gözyaşlarının sel olduğu mezarlıkta, adeta adım atacak yer kalmadı. Aşırı yoğunluk nedeniyle, Kurtiz’in ailesi kabre ulaşmakta güçlük çekti. Daha sonra cenaze namazının kılınması için tabut, yola çıkartıldı. Cenaze namazının ardından Kurtiz, toprağa verildi.