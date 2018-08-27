KakaoTalk uygulamasını indiren öğretmene 15 yıl hapis talebi

Adana'da ‘FETÖ' soruşturması kapsamında, yapılanma içerisinde sohbet toplantısı düzenlediği ve KakaoTalk isimli programın kullanıcısı olduğu iddia edilen eski öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

'FETÖ' bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen tutuksuz Y.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Y.B. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede tanık sıfatıyla itiraflarına yer verilen M.A, sanığın sohbet toplantıları düzenleyip, Fetullah Gülen'in kitaplarından bölümler okuduğunu öne sürdü.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

''Şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda 2016 yılına kadar matematik öğretmeni olarak çalıştığının tespit edildiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin genellikle konakladıkları otellerde şüphelinin konaklama kaydının bulunduğunun tespit edildiği, şüphelinin örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında işlem yapılan şahıslarla HTS irtibatının bulunduğunun belirlendiği, şüpheliden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde şüphelinin cep telefonunda FETÖ/PDY'ye ait Bank Asya isimli bankadan gelen sms kayıtlarının bulunduğu ve web geçmişi araştırmalarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen web adreslerine girildiğinin tespit edildiği, yine şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan KakaoTalk programını indirdiğinin tespit edildiği anlaşıldığından üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

Şüpheli Y.B. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.