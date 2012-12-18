'Kainatın en güzeli'nin seçilmesine az kaldı

'Kainatın en güzeli'nin seçileceği 'Miss Universe' 2012, 19 Aralık'ta ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleştirilecek.
Yarışma, 19 Aralık Çarşamba'yı, 20 Aralık Perşembe'ye bağlayan gece Star TV'de 03:00'den itibaren canlı yayınlanacak.
'Miss Turkey 2012' 2. güzeli Çağıl Özge Özkul’un (23) Türkiye'yi temsil temsil edeceği yarışma Las Vegas Planet Hollywood Resort & Casino’da yapılacak.
Ankara doğumlu Özkul, yarışmada Raşit Bağzıbağlı imzalı Haute couture elbise ve etnik kıyafetlerde de Cemil İpekçi imzalı kıyafetle yarışacak.