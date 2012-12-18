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'Kainatın en güzeli'nin seçilmesine az kaldı

'Miss Turkey 2012' ikinci güzeli Çağıl Özge Özkul’un Türkiye'yi temsil temsil edeceği yarışma Las Vegas Planet Hollywood Resort & Casino’da yapılacak

18 Aralık 2012 19:29

'Kainatın en güzeli'nin seçileceği  'Miss Universe' 2012, 19 Aralık'ta ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleştirilecek.

Yarışma, 19 Aralık Çarşamba'yı, 20 Aralık Perşembe'ye bağlayan gece Star TV'de 03:00'den itibaren canlı yayınlanacak.

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'Miss Turkey 2012' 2. güzeli Çağıl Özge Özkul’un (23) Türkiye'yi temsil temsil edeceği yarışma Las Vegas Planet Hollywood Resort & Casino’da yapılacak.

Ankara doğumlu Özkul, yarışmada Raşit Bağzıbağlı imzalı Haute couture elbise ve etnik kıyafetlerde de Cemil İpekçi imzalı kıyafetle yarışacak.

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