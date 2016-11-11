Kainat Güzeli: Trump'a iftira atmamı istediler

Rus Kainat Güzeli Oksana Fedorova, ABD'deki seçim kampanyaları sırasında batı basının kendisiyle iletişime geçip o dönemde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Donald Trump'ın itibarına zarar verecek iftiralarda bulunmasını istediklerini ileri sürdü.

Sputnik'e konuşan 2002 Kainat Güzellik Kraliçesi Oksana Fedorova, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Trump'a iftira atmasının istendiğini şu sözlerle anlattı:

"Seçim kampanyaları sırasında onu lekeleyecek bir vukuatını bulmak için çeşitli uluslararası basın kuruluşları pek çok kez benimle iletişime geçti. Bu durum rahatsız edici bir hâl de almıştı. Ama onunla çalıştığım dönemde üzerimde sadece olumlu bir izlenim bırakmıştı. Trump'ı açık fikirli ve harika bir ailesi olan bir erkek olarak tanıdım."

1996-2015 yılları arasındaki Kainat Güzellik Yarışması'nın organizasyon hakkına sahip olan Trump'ın kendisinin seyahatleriyle de ilgilendiğini söyleyen Fedorova "(Trump'ın) yardımcısı da bir Rus'tu. Bana Trump'la 35 yıldır çalıştığını anlattı, ki bu da Trump'a dair çok şey söylüyor" dedi.

Bir başka 'Kainat Güzeli' Alicia Machado, geçtiğimiz aylarda Trump'a yönelik suçlamalarda bulunmuş ve bu konu iki başkan adayının seçim kampanyası sırasında uzun süre gündemi meşgul etmişti.

1996'da Kainat Güzeli seçilen Venezuela doğumlu Alicia Machado, Trump'ın kendisine, kilo aldığı için 'Bayan Domuzcuk', Latin Amerika kökeni nedeniyle de 'Bayan Temizlikçi' ismini taktığını iddia etmişti. Machado'nun bu açıklamaları, Trump'la katıldığı bir televizyon münazarası sırasında Demokrat aday Hillary Clinton tarafından da hatırlatılmıştı.