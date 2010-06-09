Kahveyle ilgili gerçekler

T24- Her gün zinde kalmak için içtiğimiz kahvenin yararlarının yanında bir o kadar da zararları var. İşte kahve hakkında gerçekler.





Uyarıcı etkisi vardır. Sabahları uyanmaya yardımcı olur, konsantrasyonu artırır.



Böbrek taşı oluşum riskini azaltır. Bu konuda tam tersi iddialar olsa da sağlık çalışanları arasında yapılan bir araştırmada, böbrek taşı rahatsızlığının kahve içemeyenler arasında daha sık görüldüğü ortaya çıkmış. Bunun nedeni, kahvenin diüretik etkisine bağlanıyor.



Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre fiziksel egzersizle birlikte ölçülü kahve tüketimi, güneşin ultraviyole ışınlarının yol açtığı kanserojen etkileri ortadan kaldırabiliyor.



Kahvenin zararlarına gelince: Ülseri tetikliyor ve midenin asit salgılamasını uyarıyor. Bu nedenle mide hastalarının günde 2 fincanı geçmemeleri gerekiyor.



Zararları



Aşırı kahve tüketimi kalbin ritmini olumsuz yönde etkiliyor. Kahvenin içerdiği kafein fazla tüketildiğinde, kalpte ritim bozuklukları meydana gelebiliyor. Düzensiz kalp atışları ve kalp çarpıntısına neden olabiliyor. Doktorlar özellikle kalp hastalarının sınırlı miktarda kahve içmelerini tavsiye ediyor.



Amerika'da yapılan araştırmalarda, yemek zamanlarında yükselen kan şekeriyle birlikte tüketilen kahvenin şeker hastalığını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar şeker hastalarının da kahveyi sınırlı tüketmesini öneriyor.



İçerdiği kafein nedeniyle bağımlılık yapabiliyor. Düzenli olarak günde dört-beş bardak kahve içenler üzerinde yapılan araştırmalarda, yüksek miktarda kahve tüketiminin tansiyonu hızla yükselttiği görüldü.