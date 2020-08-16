Kahveye eklenen süt tozu, krema, vanilya gibi maddelere karşı dikkat: Obezite, karaciğer yağlanması, kolesterole davetiye!

Kahveye eklenen süt tozu, krema, vanilya, fındık, karamel gibi maddelerin içeceği ‘şeker deposu’ haline getirdiğini belirten Uzm. Dyt. Gözdenur Çavuş Uka, önemli uyarılarda bulundu.

Kahve, bağışıklık sistemini güçlendirici, hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle dikkat çekiyor. Ancak son yıllarda popüler olan süt tozu, vanilya, karamel gibi katkı maddeleri kahvenin bu yararlı etkisini yok edip kalorisi yüksek bir içecek haline gelmesine yol açıyor.

Bu katkı maddelerinin vücutta yağlanmaya sebep olduğunu belirten Uka, “Obezite, insülin direnci, karaciğer yağlanması, kolesterol gibi hastalıklarla karşılaşabiliriz” dedi. "Süt tozunun içerisinde bulunan melamin bileşeni karaciğer yağlanmasına yol açıyor" diyen Uka, "Süt tozu kadınlarda özellikle dolaşım sistemini bozarak selülit oluşumuna sebep oluyor. Bunun dışında krema içerisindeki doymuş yağlar nedeniyle vücutta karaciğer yağlanması ve bölgesel yağlanmaya yol açıyor. Kolesterol, trigliserid de kötü etkileniyor” uyarısında bulundu.

Uka ayrıca, "Gün içerisinde çok fazla şekerli kahve tüketmek gereksiz yere kalori alımına sebep oluyor. Dolayısıyla anlık doygunluk hissedebiliriz ama uzun vadede çok çabuk acıkırız. Dolayısıyla fazla şeker ve kalori vücutta yağlanmaya sebep oluyor ve kilo artışına yol açıyor. Dolayısıyla obezite, insülin direnci, karaciğer yağlanması, kolesterol gibi hastalıklarla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

"Hamileler ve yüksek tansiyon hastaları uzak dursun"

Soğuk latte ya da sütlü bir filtre kahvenin sıcak yaz günleri için iyi bir tercih olacağını belirten Diyetisyen Çavuş, şunları kaydetti:

“Bu kahvenin kalori içeriği minimum düzeyde. Bunun yanı sıra kan şekerini belli bir seviyede tuttuğundan gün içerisinde faydalı bir tercih olacak.

Aromalı soğuk kahveleri tükettiğimizde ise anlık ferahlık hissine rağmen uzun vadede zararlı bir tercih olacak. Bu kahveler tamamen şeker deposu. Hiçbir besinsel faydası yok. Gün içinde hiç tüketmemek en iyisi ancak illa tüketmek isterseniz günlük bir fincanla sınırlandırmak faydalı olacak. Özellikle hamileler, yüksek tansiyon hastaları, tip 1 ve 2 diyabet hastaları, kan şekeri dengesizliği, insülin direnci yaşayan kişiler, reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlığı olan kişiler, kolesterolü yüksek olanlar, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar bu tarz soğuk şekerli kahvelerden uzak durmalı."