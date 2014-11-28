Kahvenin tadı kupanın rengine göre değişiyor mu?

Yeni yapılan bir çalışma, kahve içtiğimiz kupanın renginin, kahveden aldığımız tadı etkilediğini ortaya çıkardı. Bugünlerde Avustralyalı bir biliminsanı “Acaba içtiğimiz kupanın rengi kahvenin tadını etkiliyor mudur?” diye düşündü ve bu konu hakkında bir bilimsel çalışma olup olmadığına baktı. Sonuçta kupa renginin içilen kahvenin tadını değiştirdiği ortaya çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Flavour dergisi “Bardağın rengi kahvenin tadını etkiler mi?” adlı yeni çalışmadan bahsetti. Çalışmanın renklerin kahveyi nasıl etkilediğine dair olduğunu belirten derginin başyazarı George VanDoorn’a göre (Avustralya Federasyon Üniversite’sinden) bu bilimsel çalışma barmen ile gerçekleşen bir tartışma üzerine ortaya çıktı. Barmen, beyaz seramik kupada satılan kahvenin cam kupada satılandan daha yoğun olduğunu öne sürmesi üzerine Van Doorn barmenin söylediklerinin doğru olup olmadığını anlamak istedi.

Kupa rengi iki ölçütü etkiliyor

Bir grup insan üç farklı renkteki kupayla bir deneye tabii tutuldu. Beyaz, mavi ve cam bardaklarla yapılan deney 36 kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcılardan bu üç farklı kupadaki kahveleri yoğunluk, aromanın tatlılığı, sertlik ve kalite açısından değerlendirmeleri istendi. Sonuç olarak kupa renginin sadece iki ölçütü etkilediği ortaya çıktı:

Yoğunluk ve tatlılık

Denekler beyaz kupadan içtikleri lattelerin cam bardakta içtiklerinden daha yoğun olduğunu belirttiler. Peki neden? Van Doorn bu konuda birkaç hipotez sundu. Örnek olarak diğer lezzet çalışmalarında tezatlıkların tat algımızda ne kadar da önemli bir rol oynadığını gösterdi. Bir önceki çalışmada beyaz bir tabakta sunulan çilekli mus tatlısının, siyah tabakta sunulandan %15 daha yoğun bulunduğunu vurguladı. Haliyle beyaz kupa içerisindeki kahverengi kahve tezatlığı arttırdığı için yoğunluğu algılama seviyemizi de attırıyor.