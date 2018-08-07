Kahve telvesini geri dönüştürmek: Fincan, biyoyakıt, kozmetik malzemesi...

Dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin telveleri geri dönüştürülerek doğal gübre veya kozmetik ürün bileşeni olarak kullanılabiliyor hatta kahveden biyoyakıt elde edilebiliyor. Kahve atıklarını geri dönüştürmenin bir diğer yolu da Almanya’da hayata geçirildi: Telveden fincan üretmek!

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, KaffeForm isimli firma kahve atıklarından, kahve fincanı üretiyor. Her şey, ürün tasarımcısı Julian Lechner, İtalya’daki eğitimi sırasında kahve tüketiminden oluşan organik atıkların nasıl değerlendirilebileceği ve bu atıklardan yeni bir ürün üretilip üretilemeyeceği üzerine düşünmesi ile başlamış. Bilim insanları ile 3 yıl süren deneyler 2015’te ilk meyvesini veriyor telveden kahve fincanı üretiliyor. Berlin’deki kahve dükkânlarından toplanan telveler önce kurutuluyor daha sonra ağaç yongası ile karıştırılarak kalıplara dökülüp fincan elde ediliyor.

– Çevre dostu kompozit fincanlar, ağaç yongası, doğal reçine ve kahve telvesinden oluşuyor ve %100 doğada ayrışabiliyor.

-Altı bardak telveden bir espresso fincanı ve altlığı ele edilebiliyor.

-KaffeeForm fincanlar yıkanıp tekrar kullanılabiliyor.

-Petrol bazlı bağlayıcılar, plastik ya da plastik kaynaklı zararlı maddeleri içermiyor.

-Mermeri hatırlatan görünümü ile oldukça şık olan fincanlar, hafif ve dayanıklı.

-Kahve atıklarından elde edilen bu fincanların kendisi de geri dönüştürülebilir. Örneğin, bu fincanlardan 3D yazıcı filamenti elde edilebilir ya da kompost merkezlerinde ayrıştırılabilir veya karbon nötr olarak yakılabilir.