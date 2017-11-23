Kahve içmek ölüm riskini azaltıyor

Bilim insanları, günde 3-4 fincan kahve içen insanların erken ölüm ve kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin daha az olduğunu, sağlığa fazlasının zararından daha çok olduğunu tespit etti.

Dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin, insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nden Halk Sağlığı Uzmanı Robin Poole, bir grup araştırmacıyla birlikte bir çalışma yaptı.

Ekip, daha önce yapılmış olan 201 araştırmanın verilerine ve 17 klinik araştırmadan elde edilen verileri bir araya getirerek bir sonuç çıkardı.

Araştırma, kahve tüketiminin diyabet, karaciğer hastalığı, demans ve bazı kanserlere bağlı hastalıklarda riskin düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları günde üç ya da dört fincan kahve tüketmenin, hamile olan kadınlar hariç büyük fayda sağladığını bildirdi.

İngiliz BMJ adlı tıp dergisinde yer verilen araştırmada, "Kahve içmek, olağan tüketim maddeleri içinde güvenli görünüyor” denildi.

Ölüm riski ve kalp hastalıklarının düşük olmasıyla düzenli kahve içmenin bağlantılı olduğu belirtiliyor. Araştırmada, günde 3-4 fincan kahve içenler ve kahve içmeyenler karşılaştırıldığında erken ölüm riskinde büyük oranda azalma olduğu kaydedildi.

Araştırmada bir günde 3 fincandan fazla kahve içmenin zararlı olmadığı, ancak yararlı etkinin daha az görüldüğü de vurgulandı. Araştırmada kahvenin en çok karaciğer hastalıklarında fayda sağladığı görüldüğü aktarılıyor.

Reuters/AA/HS

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