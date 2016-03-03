Kahve için yeni düzenleme geliyor

Kahve türleri, içerdiği kafein oranı belirlenen sınırların altında kalırsa "kafeinsiz" olarak nitelendirilecek. Kahve türleri, içerdiği kafein oranı belirlenen sınırların altında kalırsa "kafeinsiz" olarak adlandırılacak Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, tebliğde, "kafeinsiz çiğ çekirdek kahve", kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça yüzde 0,1’i geçmeyen kahve olarak tanımlandı.

Kafeinsiz kavrulmuş çekirdek kahve ve kafeinsiz öğütülmüş kahvenin kuru madde esası üzerinden suda çözünen madde miktarı ağırlıkça en az yüzde 22 olacak. Kahvenin öğütülmüş kimyasal özelliklerinden rutubet oranı, ağırlıkça yüzde 5 olacak. Toplam kül miktarı ise önceki tebliğde kuru madde esası üzerinden ağırlıkça en çok yüzde 6,5 iken yeni düzenlemede yüzde 3-6 arasına çekildi.

Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı ve çözünebilir kahvede susuz kafein miktarı kahve esaslı kuru madde içeriğinin ağırlıkça yüzde 0,3’ünü aşmıyorsa "kafeinsiz" olarak isimlendirilecek. Çiğ çekirdek kahve, kavrulmuş kahve çekirdeği ve öğütülmüş kahvede kafein miktarı kuru maddede ağırlıkça yüzde 0,1’i aşmıyorsa "kafeinsiz" olarak adlandırılacak.

Ambalajsız ürünler açılır-kapanır tezgâh dolaplarında satışa sunulacak

Ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olacak. Hazır ambalajlı hale getirilmeksizin piyasaya arz edilen ürünler, satış yerlerinde ürüne dışarıdan teması engelleyecek ancak ürün görselliğine de izin verecek şekilde uygun malzemeden yapılmış açılır-kapanır tezgâh dolaplarında muhafaza edilecek.

Ürünlerden ilgili düzenlemeye uygun şekilde numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacak. Tebliğe aykırı davrananlar hakkında ilgili kanun maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

"Kahve ve Hindiba Ekstraktı" hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğle "Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (2006/52) yürürlükten kaldırılacak. Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1 Eylül 2016'ya kadar düzenleme hükümlerine uyum sağlayacak. Bu tarihe kadar bir önceki tebliğ (2006/52) hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.