'Kahve fiyatları artabilir'

Kahve üretiminin merkezi kabul edilen Güney ve Orta Amerika ülkelerinde ortaya çıkan bir salgın, kahve tarlalarını etkisi altına aldı. Salgının üretimi azaltacağı ve bu nedenle de kahve fiyatlarının artacağı tahmin edilirken, dünya kahve ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayan bölge için acil yardım çağrıları yapılıyor.

Bölgedeki en önemli kahve üretim noktalarından Kosta Rika’da üreticiler, 2013-2014 sezonundaki hasatta üretimin yüzde 12’sini eriteceği hesaplanan salgının önüne geçmek için yetkililerden yardım istedi.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, yetkililerin devreye girmesiyle Kosta Rika Devlet Başkanı Yardımcısı ve Ulusal Kahve Enstitüsü ICAFE’nin başkanı Luis Liberman salgınla baş etmek için dört milyon dolarlık bir destek verildiğini açıkladı.

Kosta Rika’yla birlikte Guatemala, Honduras ve Meksika’nın bazı bölgelerindeki tarlaların da bu salgına karşı dirençsiz olduğu belirtilirken, hasatların ortalama yüzde 30 ila 50’sinin zarar görmesi bekleniyor.



Fransız Societe Generale bankasının Tarımsal Emtia Araştırmaları Birimi Başkanı Christopher Narayanan, “Brezilya ve Kolombiya’daki küçük çaplı üretim dikkate alındığında, destek sağlanabilir bir durum olarak görünse de salgının etkisinin genişlemesiyle kahve fiyatları için yeni fiyat tahminleri yapmak zorunda kalınabilir” dedi.

Uzmanlar ise kahve tutkunlarının en azından şimdilik çok fazla endişe etmemesi gerektiği görüşünde. Çünkü kahve piyasasında stoklar oldukça dolu. Societe Generale dünya genelinde 2013-2014 için stokların 42,5 milyon çuval olduğunu açıkladı.