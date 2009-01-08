Kahve, ağız ve gırtlak kanseri riskini azaltıyor

Yeni araştırmalara göre kahve, ağız ve gırtlak kanserine yakalanma riskini azaltıyor.



Japonya’da erkeklerde hem kahve tüketimi, hem de yemek borusu kanseri oranı yüksek. Bu nedenle Tohoku Üniversitesi’nden Dr. Toru Naganuma önderliğindeki ekip, ikisi arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdı.



Beslenme düzeni ve kahve tüketimini kapsayan araştırmada, yaşları 40 ile 64 arasında değişen ve daha önce kansere yakalanmamış 38 bini aşkın kişi takibe alındı. 13 yıl süren araştırma sonrasında 157’sinde ağız, gırtlak ve boğaz kanseri oluştu. Kahve içmeyenlerle karşılaştırıldığında günde bir veya daha fazla kahve içen kişilerde kansere yakalanma riskinin yarıya indiği gözlendi. Araştırmaya alkol ve sigara kullanan, kansere yakalanma riski yüksek olan insanların da dahil olduğu belirtildi.

