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Sağlık

Kahvaltı yapmayanlar yüksek kalorili gıdalara yöneliyor

Kahvaltı edilmeyen günlerde denekler, öğle yemeği sunulduğunda, ortalama yüzde yirmi daha fazla kalori tüketti

18 Ekim 2012 12:27

Beyin taraması yoluyla yapılan gözlemler kahvaltı yapmayanların gün içinde daha yağlı ve daha yüksek kalorili gıdalara yöneldiğini ortaya koydu.

21 kişi üzerinde yapılan gözlemler yapan uzmanlar, öğün atlamanın beyinde daha kalorili yiyeceklere yönelimi artırmasının bu yolla kilo vermek isteyenler için büyük zorluk yarattığını belittti.

Beslenme uzmanları kahvaltının iştahı frenleyen bir etki yaptığını hep vurguladı. Ama araştırmacılar beynin içinde, insanı farklı yiyecekler istemeye yönelten mekanizmanın nasıl işlediğini merak ediyordu.

 

Beyin nasıl seçiyor?

 

Londra'daki Imperial College'da hepsi normal kilolarda 21 kişi, mıknatıslı rezonanslı görüntüleme cihazına bağlandı ve deneklere yüksek kalorili yiyecekler gösterildi.

Araştırma kapsamındaki 21 kişiye bir gün tarama öncesi kahvaltı verilmedi; diğer gündeyse 730 kalorili zengin bir kahvaltı ettikten bir buçuk saat sonra tarama yapıldı.

Araştırmacılar kahvaltı etmemenin beyinde yüksek kalorili yiyeceklere "meyil" yarattığını söylüyorlar.
Neuroscience 2012 adlı bilimsel konferansına sunulan veriler, kahvaltı etmeden yapılan deneyde, beynin, düşük kalorili değil, yüksek kalorili yiyeceklere tepki verdiğini ortaya koyuyor.
Araştırmacılar sunumlarında beyindeki "yiyecek tercihi" ile ilgili orbitofrontal korteksin, aç karnına daha aktif olduğunu sergilediler.

Kahvaltı edilmeyen günlerde denekler, öğle yemeği sunulduğunda, ortalama yüzde yirmi daha fazla kalori tüketti.

Araştırma ekibinden Dr. Tony Goldstone, sonuç olarak, aç kalarak kilo vermenin zor olmasının bir sebebinin anlaşıldığını kaydetti.  (BBC Türkçe)

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