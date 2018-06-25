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Politika

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oylarıyla İYİ Parti vekilliği CHP'ye geçti

Ömer KOÇ/KAHRMANMARAŞ, (DHA) - YURT dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanamraş'ta dün İYİ Parti'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP'nin oldu

25 Haziran 2018 20:24

Ömer KOÇ/KAHRMANMARAŞ, (DHA) - YURT dışında kullanılan oyların partilere dağıtılmasıyla Kahramanamraş\'ta dün İYİ Parti\'nin kazandığı milletvekilliği bugün CHP\'nin oldu. Bu sonuçlara göre 2015\'te Ak Parti\'nin 7 olan milletvekili sayısı 6\'ya düştü, CHP ve MHP birer milletvekilliği kazandı.
738 bin 677 seçmenin kayıtlı olduğu 8 milletvekilliği bulunan Kahramanmaraş\'ta dün açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın askerlik arkadaşı ve mevcut milletvekili olan emekli müftü İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile İYİ Parti\'den Faruk Atlı milletvekili olarak TBMM\'ye gitmeye hak kazandı. Ancak yurt dışı oylarının partilere dağıtılmasının ardından bugün sonuç değişti.
Kesinleşmeyen sonuçlara göre Kahramanmaraş\'ta AK Parti yüzde 58.46 ile 6, MHP yüzde 16.33 ile 1, CHP yüzde 9.76 ile 1 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti yüzde 9.63 ile CHP\'nin altında kalarak milletvekili çıkaramadı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç milletvekili oldu.
Bu sonuçlara göre; 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP 1 olan milletvekili sayısını korurken, AK Parti\'nin 7 olan milletvekili sayısı 6\'ya düştü, 1 milletvekilliği de CHP\'ye geçti.

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