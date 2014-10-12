Kahramanmaraş'ta 'kırmızı ceviz' üretildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) 16 yıllık çalışma sonucunda doğal yollarla kırmızı ceviz üretildi. KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, Türkiye'ye renkli bir ceviz kazandırmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın cevizde Türkiye'de söz sahibi bir kent olduğunu anımsatan Sütyemez, daha önce 4 ceviz çeşidinin ıslah ve tescilini gerçekleştirdiklerini belirtti. Sütyemez, Türk tarımına kazandırılan çeşitlerin, ülkede aranılan türler arasında yer aldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, "Maraş 18" ismini verdiği cevizin iç kurduna karşı son derece dayanıklı bir çeşit olduğunu vurgulayan Sütyemez, şöyle konuştu:

"Bir süre önce geliştirdiğimiz 'Sütyemez 1' adındaki ceşit şu anda standart türler arasında dünyanın en iri cevizi durumunda. Ayrıca ceviz yetiştiriciliği dünyasına salkım ceviz tabirini üniversite olarak biz sağlamış olduk. 'Maraş 12' ismini verdiğimiz cevizimizin bir salkımında yaklaşık 25 kadar ceviz bulunuyor."

Sütyemez, ıslah çalışmalarıyla yetinmeyip ülkeye bir şeyler kazandırmanın azmi içinde olduklarını ifade ederek, 16 yıllık çalışmanın sonunda tüketicilerin çok ilgisini çekecek olan kırmızı renkli çalışmasının tamamlandığını kaydetti.

Kırmızı ceviz çalışmasının sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayan Sütyemez, "Artık net bir şekilde ifade edebiliriz ki kırmızı iç rengiyle ceviz ıslah çalışmamızı neticelendirdik. Standart ceviz çeşitlerine göre iç rengi kırmızı olan bir ceviz genotibini geliştirdik" dedi.

Sütyemez, kırmızı ceviz çeşidinin lezzet ve tadıyla diğerlerinden bir farkının bulunmadığını söyledi.

Görsel olarak tüketicinin çok ilgisini çekeceğini düşündüğü kırmızı renge sahip cevizin önemli bir piyasa da bulacağına inandığını vurgulayan Sütyemez, "İnşallah ülkemiz ve dünya ceviz yetiştiriciliği için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yeni çeşitle ilgili üretim çalışmalarına başlayacağız, önümüzdeki yıldan itibaren bahçeler kurulacak. En kısa zamanda tüketicilerin hizmetine sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Sütyemez, "KSÜ" adını verdikleri kırmızı ceviz çeşidinin Türkiye'de ilk dünyada ikinci olduğunu sözlerine ekledi.