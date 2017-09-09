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Politika

Kahramanmaraş'ta CHP'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, CHP'nin 94'üncü yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı

09 Eylül 2017 16:44

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, CHP\'nin 94\'üncü yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, partinin 94\'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Meydanı\'nda tören düzenledi. İl Başkanı Esat Şengül\'ün Atatürk Anıtı\'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Şengül ve beraberindekiler Mersin\'in merkez Mezitli ilçe Belediye Başkanı CHP\'li Neşet Tarhan\'ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçti.
Panelin açılış konuşmasını yapan Esat Şengül, CHP\'nin 94\'üncü yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konuşmasında iktidarı eleştiren Şengül, şunları söyledi:
\"Türkiye\'de içler acısı bir durumla karşı karşıyayız. İktidar partisi 15 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ama yönetirken kimi zaman kendilerinin de ifade ettiği gibi birilerinin savcısı, birilerinin işbirlikçiliğinden asla vazgeçmediler. İşte yıllardır bu coğrafyayı paramparça etmeye çalışan emperyalistlerin işbirlikçiliğini yapan bu iktidar, Ortadoğu\'da yaklaşık 10 yıldan bu yana kan döküyor, hala da dökmeye devam ediyor. Hala bir Müslüman ülkesinde kan dökülüyor buna bir \'dur\' diyen yok.\"
Hukuk Fakültesi öğrencisi Beyza Doğuç\'un Süleyman Apaydın\'ın \'Yıkın heykellerimi\' adlı şiirini okuduğu panelde daha sonra Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, partinin tarihi ve yaptıklarıyla ilgili bilgiler aktardı.

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