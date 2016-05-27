Kahramanmaraş'ta bulunan kemiklerin mamut çenesi olduğu tahmin ediliyor

Kahramanmaraş'ta, kanalizasyon kazısında bulunan ve mamut çenesine ait olduğu düşünülen kemik parçaları incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Türkoğlu Şube Müdürlüğü ekiplerince kazı esnasında bulunan ve mamut çenesine ait olduğu düşünülen kemik, incelenmek üzere Kahramanmaraş Müzesi yetkililerine verildi.

Beyoğlu Mahallesi’nde yapılan çalışma sırasında bulunan 25 santimetre genişliğinde, 24 santimetre yüksekliğinde ve 8 santimetre kalınlığındaki kemiğin incelenmesine başlandı.

Öte yandan daha önce de aynı bölgede çıkarılan mamut iskeletlerinin bulunan kemiklerin mamut iskeleti olduğunu destekler nitelikle olduğu kaydedildi.

Daha önce de bulunmuştu

Daha öncede aynı bölgede bulunan Gavur Gölü bataklığında, 1961 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında 3 bin 500 yıllık mamut kalıntıları bulunmuştu. Yerde sergilenen kalıntılar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan proje sonucunda restore edilerek ayağa kaldırılmıştı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Nihat Polat, Gavur Gölü'nde kiraladığı tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna mamut fosilleri takılmıştı.