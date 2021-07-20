Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınmadı.

Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iki uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken helikopter sayısı 5'e yükseldi. Yaklaşık 25 hektar alana sıkıştırılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.