Kahramanmaraş Müftülüğü boşanmalara karşı 'irşat ekibi' kurdu

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Müftülüğü, aile içi şiddet ve boşanmaların önüne geçebilmek için 21 kadın görevlinin yer aldığı “irşat (Doğru yolu gösterme, uyarma) ekibi” oluşturdu.

Müftülük bünyesinde faaliyet gösteren ekip, ilçe genelinde çalışmalarını 3 aydır sürdürüyor. 3'er kişiden oluşan 7 ekip, Alo Fetva Hattı'na gelen ihbarlardan ve camilerdeki din görevlilerinin kendilerine ilettiği raporlardan yola çıkarak sorunlu aileleri tespit ediyor.

İlk olarak aile içi sorun yaşayan kadınlarla telefonla iletişim kuran görevliler, daha sonra ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Sorunların belirlendiği görüşmelerde, aile ve aile birliğinin önemi anlatılıyor. Ekibin hazırladığı rapor doğrultusunda, sorununun ileri düzeyde olduğunun tespit edilmesi halinde İlçe Müftüsü Hacı Bilal Polat devreye girerek erkeklerle konuşuyor.

Müftü Polat, irşat ekibinin boşanmaları engellemek amacıyla kurulduğunu belirtti. Kadın irşat görevlilerinin aileleri bizzat ziyaret ettiğini belirten Polat, şöyle devam etti:

“Böylesi bir çalışma Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Arkadaşlarımız çalışmalarını 3 aydır sürdürüyor. Başlangıçta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tavsiyeleriyle inanç ve ahlak konularında toplumumuzu bilinçlendirmek amacıyla yaklaşık 3 ay önce irşat ve vaaz ekibi oluşturmuştuk. Ancak ekiplerimizin ilçe genelinde yaptığı çalışmada bölgede sosyal konularda da istenmeyen durumlar yaşandığı belirlendi. Özellikle geçimsizliğin zirvede olduğunu, aile içi şiddetin yaygınlaştığını ve boşanma oranının da çok fazla olduğunu gördük. Böylece, yuvaların yıkılmaması ve huzurlu bir aile ortamının sağlanması için konusunda uzman 3'er kişiden oluşan toplam 7 ayrı ekip kurduk.”



'20 aile boşanmaktan vazgeçti'



Ekibin çalışmalarını birebir ev ziyaretleriyle yürüttüğünü aktaran Polat, sorunlu ailelerinin tespitinde Alo Fetva hattı ve camilerdeki din görevlilerinden faydalandıklarını ifade etti.

Kısa sürede olumlu sonuçlar almaya başladıklarını dile getiren Polat, “Kadın görevlilerimiz kendilerine gelen bilgiler ışığında haftada bir gün ev ziyareti yapıyor. Bu çalışmalarda arkadaşlarımız evin hanımlarıyla görüşüyor. Sorunlarını dinliyor, ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiği hususlarını anlatıyor. Ayrıca duruma göre ben de erkeklerle görüşerek aile birliğinin yıkılmaması için gayret gösteriyorum. Sorunlu ailelerle birebir ilgileniyoruz” diye konuştu.

Polat, şu ana kadar 60 aileye ulaştıklarını ve görüşmelerin devam ettiğini, 20 ailenin sorununu çözdüklerini ve ailelerin boşanmaktan vazgeçtiğini kaydetti.