Kahraman köpek Haus, küçük kızı kurtarmak için yılanın önüne atladı

Bahçede oynarken önlerine çıkan zehirli yılandan 7 yaşındaki küçük kız kardeşini korumak isterken defalarca ısırılan kahraman köpek Haus’un tedavisi için başlatılan kampanyaya 35 bin dolar bağış yapıldı.

Sputnik’in haberine göre Haus’un kız kardeşini korumak için, ailesinin evinin yakınlarındaki bir doğa parkından kaçan yılan tarafından 3 kez ısırıldığını belirten sahibi Adam DeLuca, cesur Alman kurdunu 2 ay önce bir barınaktan aldıklarını söyledi.

​Haus’un, barınaktan kurtarılmasının karşılığını ailesini koruyarak ödediğini belirten DeLuca, oldukça pahalı olan panzehirlerin ücretinin karşılanması için bir yakınlarının GoFundMe’de kampanya başlattığını aktardı. 15 bin dolarlık hedefi kısa sürede aşan kampanyaya 35 bin dolardan fazla bağış yapıldığını kaydeden DeLuca, tedaviden artan bir paranın yerel bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını açıkladı.

​Çocuklarının bir an bile Haus’un yanından ayrılmadığını söyleyen DeLuca, “Çocuklar onun yanındayken hiçbir sorun yok ama ne zaman kapıda biri gözükse onları korumak için havlamaya başlıyor” diye konuştu.