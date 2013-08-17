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Dünya

Kahire'de Türk gazetecinin de bulunduğu camiye baskın

Mısır'ın başkenti Kahire'de, içinde Türk gazeteci Metin Turan'ın da bulunduğu camiye baskın düzenlendi. Baskın sırasında iki taraf arasında çatışma çıktığı iddia edildi

17 Ağustos 2013 22:47

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi hedef alan askeri darbe sonrası suların durulmadığı Mısır'da güvenlik güçleri başkent Kahire'de Müslüman Kardeşler taraftarlarının sığındığı El Fetih Camii'ni boşalttı. Camide mahsur kalan TRT muhabiri Metin Turan ve TRT Arapça kanalının muhabiri Hiba Zekeriya'dan haber alınamıyor.

El Fetih Camii'de dünden beri devam eden gerginlik bugün yerini kaosa bıraktı. Saatler süren gergin bekleyişin ardından protestocuları dışarı çıkmaya ikna edemeyen polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında çatışma çıktı. İçeriye gaz bombası atan polisin birçok kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Görgü tanıklarına göre müdahale sırasında iki taraf da ateş açtı. Televizyonlar, caminin minaresindeki silahlı bir kişiyle aşağıdaki polisler arasındaki çatışmanın görüntülerine yer verdi.

Camide mahsur kalan TRT muhabiri Metin Turan ve AA muhabiri Hiba Zekeriya'dan haber alınamıyor.

 

'Hiçkimse güvende değil'

 

El Cezire televizyonu, El Fetih Camii'nden silah sesleri geldiği sırada içerideki bir kadınla cep telefonundan konuştu.

Kadın, "Burada hiç kimse güvende değil. Caminin içinde ateş açıyorlar" dedi. Kadın konuşurken silah sesleri duyuldu.

Bu arada bazı protestocuların sürüklenerek götürüldüğü görüldü. Bu kişilerin polis korumasına rağmen dışarıda ellerinde sopalarla bekleyen bazı kişilerin saldırısına uğradığı belirtiliyor.

 

‘Allah yardımcıları olsun’

 

Öte yandan, Bursa'da bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Mısır’da haber alınamayan Türkg gazetecilerle ilgili olarak, "Caminin içinde Türk kardeşlerimiz de var. Allah onlara yardımcı olsun" dedi.

 

Zevahiri’nin kardeşi gözaltında

 

Bu arada Mısırlı yetkililer El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin kardeşinin gözaltına alındığını açıkladı.
Güvenlik güçlerine göre Muhammed ez-Zevahiri Mursi'yle bağları nedeniyle Gize kentinde gözaltına alındı.

 

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