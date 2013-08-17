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Dünya

Bingazi'deki Mısır konsolosluğuna bombalı saldırı düzenlendi

Libya'nın Bingazi kentinde meydana gelen bir patlama sonucunda konsolosluk binasında hasar meydana geldi. Patlamada bir güvenlik görevlisi yaralandı.

17 Ağustos 2013 21:24

Libya'nın Bingazi kentinde bulunan Mısır konsolosluğuna bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonucunda konsolosluk binası ve çevresindeki binalar zarar gördü. 

İngiliz Reuters haber ajansının haberine göre, patlamada bir konsolosluk görevlisi yaralandı, konsolosluk binası ve en az beş araç zarar gördü. Libya polisinin olayı araştırdığı bildirildi.

Reuters'e olayı anlatan bir görgü tanığı, patlamanın, Mısır'ın darbe sonucu devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ve Müslüman Kardeşler'e destek verenlerin protesto gösterisi düzenledikleri sırada meydana geldiğine dikkat çekti.

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